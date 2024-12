Bari, Spazio Murat: 'Àngoli – Festival Internazionale'

BARI - Dal 27 al 29 dicembre 2024, Bari ospiterà la seconda edizione di, organizzato da Spazio Murat. Il festival si svolgerà tra due luoghi simbolo della città: lo storicoe il rinnovato, presentando un ricco programma multidisciplinare che unisce arte visiva, cinema, performance e musica.

Il festival, curato da Massimo Torrigiani e dal duo Francesco Urbano Ragazzi, si propone come un’esperienza irregolare, obliqua e fuori dagli schemi, capace di esplorare le sfaccettature dell’arte contemporanea e del suo rapporto con la vita collettiva.

Programma del Festival

Spazio Murat

“Khandroma” – Soundwalk Collective con Patti Smith

Dal 28 dicembre 2024 al 2 febbraio 2025, il pubblico potrà visitare la nuova installazione audiovisiva Khandroma, un’opera che esplora l’altrove attraverso il suono e l’immagine. Prodotta da Soundwalk Collective in collaborazione con Patti Smith, l’installazione nasce da registrazioni ambientali nei monasteri buddhisti dell’Alto Mustang, in Nepal, e fonde il vento dell’Himalaya con canti, preghiere e la voce della Smith.

L’opera invita il visitatore a una meditazione sensoriale, celebrando la spiritualità tibetana e la danza celeste delle khandroma, le ḍākinī.

Inaugurazione: venerdì 27 dicembre, ore 19:00.

Kursaal Santalucia

“Save Me From Tears” – Rassegna cinematografica

Il 28 e 29 dicembre, il Kursaal Santalucia ospiterà una rassegna di cinema d’arte curata da Francesco Urbano Ragazzi, che esplora la fluidità identitaria e corporea attraverso opere di artisti e registi d’avanguardia.

Retrospettive : Cheryl Donegan, pioniera del cinema femminista post-digitale. Invernomuto, duo italiano che mescola antropologia, suono e videoarte.

Film storici : Fireworks (1947) di Kenneth Anger. Christmas on Earth (1963) di Barbara Rubin.

Film contemporanei : Dance to the End of Love di Akram Zaatari. Green in the Grooves di Tamara Henderson. On Venus di P. Staff.

Documentari : Fragments of Paradise (2022) di K.D. Davison, Leone d’Oro a Venezia. Barbara Rubin & the Exploding NY Underground (2019) di Chuck Smith.



Evento speciale:

Il 29 dicembre alle 19:30, chiusura con il documentario di Sebastiano D’Ayala Valva sull’opera musicale di Éliane Radigue e Carol Robinson, seguito da un concerto live di Robinson con il sassofonista Bertrand Gauguet.

Anteprima per giovani filmmaker:

Il 29 dicembre alle 15:30 sarà proiettato Sirene di Ilaria Di Carlo, vincitore del The Next Generation - Short Film Festival.

Un Festival inclusivo e trasformativo

Àngoli 2024 promuove l’incontro tra arti visive, cinema e sperimentazione, coinvolgendo il pubblico come parte attiva. Collaborazioni con realtà come il Bari International Gender Festival e l’Accademia del Cinema Ragazzi rafforzano l’impegno del festival nella valorizzazione di diversità, inclusione e formazione.

Informazioni