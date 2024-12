Brindisi, Emiliano alla cerimonia di pensionamento di circa 100 lavoratori Asl Brindisi

BRINDISI - Il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha partecipato oggi nella sala convegni dell'Autorità portuale di Brindisi alla cerimonia organizzata dalla Asl per salutare i circa cento lavoratori che sono andati in pensione nel corso dell'anno. A loro è stata consegnata una pergamena ricordo, come segno di gratitudine dell’azienda per il lavoro svolto.“È stata una bella cerimonia – ha dichiarato il presidente Emiliano – E per i nuovi pensionati è stato un momento commovente e pieno di emozione”."Abbiamo voluto organizzare questo evento - ha aggiunto il direttore generale Maurizio De Nuccio - per celebrare i nostri pensionati, della Asl e di Sanitaservice, che rappresentano un esempio da imitare per tutti i nuovi lavoratori. È stato un momento di grande partecipazione: medici, infermieri, operatori sociosanitari, amministrativi e tecnici contribuiscono a rendere forte quest'azienda. Senza il loro apporto l'azione del management non sarebbe efficace".Il direttore amministrativo della Asl, Loredana Carulli ha letto un messaggio di ringraziamento: "Siamo qui a dimostrarvi la nostra gratitudine nei vostri confronti. La presenza del presidente Emiliano dimostra l’importanza di questo evento per omaggiare tutti voi, che con il vostro impegno nella Asl e nella Sanitaservice avete dato un contributo fondamentale per i risultati di questa azienda"."Queste parole - ha concluso il direttore sanitario Vincenzo Gigantelli - non sono un atto formale, ma rappresentano il nostro sentire. La collettività ha bisogno ancora della vostra partecipazione attiva perché si cresce insieme, continuamente: il futuro dipende dalla nostra azione e anche da pensionati si può fare molto per tanti".All'incontro - moderato dalla giornalista Maria Di Filippo - erano presenti, tra gli altri, il direttore dell'ospedale Perrino, Andrea Molino, l'amministratore unico di Sanitaservice Francesco Zingarello, il dirigente responsabile della Struttura Informazione e comunicazione istituzionale, Giacomo Dachille e il consigliere per la Sanità del presidente Emiliano, Tommaso Gioia.