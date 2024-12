Tommaso Gioia: 'E' importante sensibilizzare i giovani sulla cultura della donazione degli organi'

BRINDISI - "Oggi abbiamo avuto l'onore di partecipare all'evento conclusivo del progetto 'Il dono a scuola' al Teatro Verdi di Brindisi, un'iniziativa fondamentale per sensibilizzare i giovani sulla cultura della donazione degli organi. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha condiviso la sua personale esperienza legata alla donazione, sottolineando l'importanza di fare questa scelta in vita. È commovente sapere che le decisioni di oggi possono dare una nuova vita a chi ne ha bisogno" si legge in una nota stampa a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia. - "Oggi abbiamo avuto l'onore di partecipare all'evento conclusivo del progetto 'Il dono a scuola' al Teatro Verdi di Brindisi, un'iniziativa fondamentale per sensibilizzare i giovani sulla cultura della donazione degli organi. Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha condiviso la sua personale esperienza legata alla donazione, sottolineando l'importanza di fare questa scelta in vita. È commovente sapere che le decisioni di oggi possono dare una nuova vita a chi ne ha bisogno" si legge in una nota stampa a cura di Tommaso Gioia, Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia.





"Il progetto ha coinvolto 900 studenti, offrendo loro l'opportunità di riflettere su temi di grande rilevanza come l'amore, la vita e il dono. La rappresentazione teatrale 'Il Regalo', messa in scena dall'associazione 'Lo sportello di Mattia', ha saputo emozionare e trasmettere un messaggio di speranza e solidarietà. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, dai professionisti della ASL, al management dell'ASL Brindisi , che mostra sempre particolare attenzione e sensibilità per temi così importanti, ai docenti, fino agli studenti che hanno dimostrato di avere un grande potere nel diffondere la cultura della solidarietà. Ricordiamo sempre che donare significa dare vita" si legge ancora nella nota stampa a cura di Tommaso Gioia.