Tutto in una notte: il 1 gennaio 2025 presepe vivente a Locorotondo

LOCOROTONDO - La Parrocchia San Giorgio Martire e la Pro loco Locorotondo organizzano il Presepe Vivente di Locorotondo “Tutto in una notte”, nella cappella grotta della Chiesa della Madonna della Catena, in via Madonna della Catena.L’evento si svolgerà in un’unica data, il 1° gennaio 2025 in tre orari diversi: alle ore 18.00, alle ore 19.00 ed alle ore 20.00. Il luogo scelto è quello della cappella grotta della Chiesa della Madonna della Catena, da poco resa nuovamente fruibile al pubblico grazie al nuovo impianto di illuminazione, donato dalla BCC Locorotondo, e scelta dal gruppo di volontari FAI di Locorotondo quale “Luogo del cuore” per la campagna 2024.Il presepe vivente di questa edizione sarà una novità rispetto a quello degli anni passati, sia per il luogo che per la proposta scenica. Si svolgerà all’interno della cappella grotta ed il pubblico potrà apprezzare la struttura nella caratteristica atmosfera del presepe vivente.Per garantire a tutti una migliore fruizione, si consiglia di prenotare con messaggio whatsapp al numero 379 2464209 in una delle tre fasce orarie: alle ore 18.00, alle ore 19.00 o alle ore 20.00.Per la manifestazione l’organizzazione ringrazia tutti i partecipanti, l’associazione di protezione civile Uomo 2000 ed il Comune di Locorotondo.