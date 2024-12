Bari a tavola: la cucina greca conquista la città grazie ai sapori mediterranei

BARI - Just Eat presenta l’ottava edizione del suo Osservatorio, dedicato all’analisi delle abitudini culinarie degli italiani e con un focus speciale sulla città di Bari. Il capoluogo pugliese si conferma una piazza dinamica nel panorama del food delivery, intrecciando tradizione e nuove influenze gastronomiche.

Le cucine più amate a Bari

Bari si dimostra aperta ai sapori internazionali, pur mantenendo saldo il legame con la tradizione. Dopo la pizza, che resta al primo posto nelle preferenze, spiccano:

Hamburger , simbolo di praticità e gusto;

, simbolo di praticità e gusto; Poke , piatto fresco e componibile;

, piatto fresco e componibile; Cucina greca, che conquista con i suoi sapori mediterranei.

Tra i piatti più richiesti emergono la Pizza Calabrese, il poke componibile e la Pizza Bufala, che celebra l’autenticità degli ingredienti semplici.

Cucine emergenti e nuove tendenze

Le novità che stanno conquistando Bari vedono protagonisti:

Ramen , simbolo della fusione di sapori e consistenze;

, simbolo della fusione di sapori e consistenze; Fritti , comfort food per eccellenza;

, comfort food per eccellenza; Cucina cinese, apprezzata per varietà e versatilità.

Sempre più amati dai baresi sono anche i classici della tradizione italiana come crocchette di patate, arancini classici e mozzarella in carrozza, che riportano alla ribalta il gusto genuino dei piatti “casalinghi”.

Le golosità della tarda notte

A tarda notte, i baresi non rinunciano a uno spuntino conviviale. Tra i piatti più richiesti spiccano:

Alette di pollo ;

; Panzerotto fritto ;

; Crocchette di patate.

Per quanto riguarda i dolci, domina il panzerotto al cioccolato, seguito dalle Kremopitakia, una delizia della cucina greca, e dall’intramontabile tiramisù.

La spesa media per il food delivery a Bari

Bari si distingue anche per l’accessibilità economica delle proposte. La spesa media per ordine si attesta sui 19,87€. Alcuni esempi di prezzi dei piatti più richiesti:

Hamburger : 8,90€;

: 8,90€; Pizza Margherita : 5,61€;

: 5,61€; Involtini primavera : 2,12€;

: 2,12€; Poke: 10,73€.

Un’offerta che unisce qualità, varietà e convenienza, incontrando i gusti di tutti.

I food lovers italiani: quattro profili principali

L’Osservatorio Just Eat 2024 esplora anche i profili dei “food lovers” italiani, suddividendoli in quattro categorie:

Puristi: attenti alla salute e alla sostenibilità, preferiscono alimenti freschi, biologici e a km 0. Edonisti: vedono il cibo come piacere assoluto e celebrazione quotidiana, spesso anche nelle ore più insolite. Sentinelle: difensori della cucina autentica, essenziale e sostenibile. Seguaci: trendsetters, giovani e socialmente connessi, influenzati dai trend pop e dalle novità virali.

Questa analisi conferma come il cibo sia diventato non solo un piacere, ma anche un simbolo di stile di vita e di consapevolezza culturale. Bari, con il suo mix di tradizione e modernità, si posiziona come un punto di riferimento nel panorama gastronomico nazionale del food delivery.

Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare il report completo dell’Osservatorio Just Eat 2024.