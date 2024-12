Vince il premio internazionale Biol Novello 2024 l’azienda Almazaras de la Subbética

BARI - L'azienda spagnola Almazaras de la Subbética si aggiudica il prestigioso premio Biol Novello 2024 con l’olio extravergine di oliva biologico “Rincón De La Subbética D.O.P. Priego De Córdoba”, prodotto da olive della varietà hojiblanca. Sul secondo gradino del podio troviamo l’azienda pugliese Serrilli, con l’olio biologico “Serrilli Coratina”, mentre il terzo posto va alla siciliana Terraliva, con l’olio “Cherubino”, ottenuto da olive di varietà nocellara.

La giuria tecnica, coordinata dai capo panel Alfredo Marasciulo e Anna Neglia, ha espresso le sue valutazioni nella giornata conclusiva del concorso, svoltasi a Bari lo scorso 15 dicembre presso la sede di ‘Buò - crudo, cotto e mangiato’. Biol Novello è il premio dedicato ai migliori oli extravergini di oliva biologici della nuova stagione, ovvero quelli prodotti entro il 15 novembre dell'anno di riferimento.

Un'annata complicata per l'olio extravergine biologico

La nuova stagione dell'olio extravergine di oliva biologico si è presentata con tutta la sua fragranza, nonostante le grandi difficoltà affrontate dagli olivicoltori. La produzione è stata fortemente ridotta a causa di un’estate particolarmente calda e della totale assenza di pioggia, che hanno sottoposto le piante a stress idrico e termico. A complicare ulteriormente il quadro, le nebbie mattutine e l’umidità dell’aria hanno creato le condizioni ideali per lo sviluppo di attacchi di mosca, iniziati tardivamente a settembre e protrattisi fino a novembre.

Queste situazioni, un tempo considerate eccezionali, stanno diventando sempre più frequenti, richiedendo impegno, competenza e resilienza da parte degli olivicoltori per superare sfide climatiche sempre più complesse.

Il valore di Biol Novello e la promozione della qualità

Il premio Biol Novello è un concorso innovativo e unico a livello mondiale, poiché fornisce indicazioni precise sulla provenienza e sulle caratteristiche dei migliori oli EVO della stagione in corso. Si tratta di informazioni fondamentali sia per i consumatori, che possono effettuare scelte più consapevoli, sia per gli addetti ai lavori, aiutando a contrastare fenomeni di contraffazione e frodi che purtroppo continuano ad emergere nel settore.

Promuovendo le etichette dei produttori biologici, il concorso Biol Novello sostiene la biodiversità e una produzione basata su criteri di responsabilità sociale. L’edizione 2024 ha visto la partecipazione di 150 aziende provenienti non solo da tutte le principali regioni olivicole italiane, ma anche da Paesi come Arabia Saudita, Albania, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Slovenia e Tunisia. Un confronto internazionale che mette in luce l’eccellenza della produzione biologica mondiale e il costante impegno per il miglioramento della qualità.

Un premio con una lunga tradizione

Biol Novello, giunto alla sedicesima edizione, nasce come un riconoscimento “figlio” del prestigioso Premio Biol, una manifestazione internazionale che dal 1996 celebra i migliori oli extravergini biologici al mondo. Il Premio Biol, giunto ormai alla trentesima edizione che si terrà a Bari nel marzo 2025, si è affermato come il più autorevole evento dedicato all’olio biologico certificato, con un numero sempre crescente di produttori, esperti e Paesi partecipanti.

L'organizzazione del Biol Novello

Il Premio Biol e Biol Novello sono stati ideati dal C.i.Bi. - Consorzio Italiano per il Biologico e organizzati da Biol Italia, associazione di produttori biologici guidata dall’agronomo barese Nino Paparella, presidente e co-fondatore. Biol Italia da oltre trent’anni offre servizi ai produttori italiani per la qualificazione, la certificazione e la valorizzazione dell’olio extravergine biologico, promuovendo marchi collettivi di garanzia e qualità.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale: www.premiobiol.it.