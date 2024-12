BARI - Ultimo appuntamento pomeridiano per la rassegna "Concerti in Biblioteca" organizzata in sinergia tra l’EurOrchestra da Camera e la Biblioteca Nazionale di Bari. - Ultimo appuntamento pomeridiano per la rassegna "Concerti in Biblioteca" organizzata in sinergia tra l’EurOrchestra da Camera e la Biblioteca Nazionale di Bari.





Mercoledì 4 dicembre alle ore 17.30 presso l’Auditorium della Biblioteca "Sagarriga Visconti Volpi" in via Pietro Oreste 45, è previsto il Semiconcerto "Da grande volevo fare la pianista...Donne leader, dalla Musica, a...altrove". Protagoniste assolute saranno le donne con Margherita Marvulli, Annalisa Monfreda, Flavia Fuggetti e l’amichevole collaborazione musicale di Elisabetta Pani.





Il programma musicale spazierà da opere di Gabriel Faurè tratte dalla Suite Dolly per pianoforte a quattro mani, fino ad opere di Sergej Rachmaninov tratte da 6 Pieces per pianoforte a sei mani. Durante l’evento ci sarà spazio anche per le interviste di Michela Ventrella.





Come sempre l’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. Partita lo scorso maggio, la kermesse musicale, inserita nel calendario del "Piano Festival San Nicola 2024", si avvia alla conclusione con il gran finale previsto il 21 dicembre con un concerto natalizio serale. Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri: 3284475514 - 3406474749 - 0802173111.