Serie C: il Taranto perde 2-1 contro la Juventus Next Gen a Biella

Nel secondo tempo al 21’ Marong del Taranto di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 26’ il Taranto colpisce il palo con Matera con una conclusione di destro da fuori area. Al 33’ il Taranto accorcia le distanze con Speranza di destro sugli sviluppi di un calcio d’ angolo battuto da Mastromonaco. Al 36’ Cudrig della Juventus Next Gen per un soffio non riesce a realizzare la terza rete. Al 45’ Macca dei bianconeri va a un passo dal gol.





Terza sconfitta consecutiva del Taranto. Il Taranto è ultimo in classifica con3 punti, la Juventus Next Gen è penultima in classifica con 11 punti insieme alla Turris.

Il Taranto perde 2-1 contro la Juventus Next Gen a Biella nella diciassettesima giornata di andata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 10’ la Juventus Next Gen passa in vantaggio con Semedo, tocco rasoterra di destro su cross di Cutrig. Al 14’ Guerra va vicino al gol. Al 15’ Zigoni del Taranto di sinistro sfiora il pareggio. Al 31’ Macca per poco non riesce a segnare. Al 35’ la Juventus Next Gen raddoppia con Macca, girata al volo di sinistro su passaggio di Mulazzi. Al 40’ Palumbo di destro non inquadra la porta.