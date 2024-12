Bitonto, al via la Christmas Edition de 'Le strade dei fiori'

La grande novità di questa edizione sarà il sistema di votazione popolare: chiunque potrà esprimere la propria preferenza attraverso un form di Google disponibile a questo link:







I voti saranno sommati ai giudizi della giuria tecnica, composta dal presidente dell’associazione, dal sindaco Francesco Paolo Ricci e da esponenti della stampa locale.



Le strade partecipanti:



1. Piazzetta Fratelli Bandiera

2. Corte Bertani

3. Arco Galliani

4. Via Mozzicugno

5. Corte La Lucertola

6. San Pietro Nuovo, Vico Storto 1 e 2

7. Via Giacomo Giannone

8. Corte De Ilderis

9. Via Sant'Andrea

10. Corte Detauris

11. Arco Pietro Gianni

12. Piazza San Silvestro

13. Via Sant'Antuono - Corte Mormorio

14. Via del Sasso

15. Corte Auricadecta

16. Corte Santa Lucia

17. Largo Teatro



Durante la passeggiata del 6 dicembre, non solo si potranno ammirare le decorazioni, ma sarà anche decretata la strada vincitrice, premiata per la capacità di unire originalità, tradizione natalizia e sostenibilità, valorizzando il cuore storico della città con addobbi eco-friendly e materiali di recupero.

Vi aspettiamo per condividere insieme la magia del Natale e celebrare la creatività della nostra comunità.



Chiunque voglia fare il percorso in via autonoma, fino al 6 gennaio 2025, può accedere ai seguenti link di Google Maps:





Percorso dalla strada n. 1 alla strada n. 13

https://maps.app.goo.gl/neLcSHFx3Qy3YpB9A

Percorso dalla strada n. 13 alla strada n. 18

