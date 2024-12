Bitonto rinnova il ricordo di Anna Rosa Tarantino, vittima innocente della mafia

BITONTO – Lunedì 30 dicembre 2024 ricorre il settimo anniversario della tragica uccisione dell’84enne Anna Rosa Tarantino, vittima innocente della mafia, colpita a morte durante uno scontro a fuoco tra clan criminali rivali nel centro storico della città.Per ricordare Anna Rosa e rinnovare l’impegno collettivo contro ogni forma di violenza e sopraffazione, l’Amministrazione comunale di Bitonto invita tutta la cittadinanza a partecipare alla marcia commemorativa in programma il 30 dicembre 2024, con ritrovo alle ore 17 in piazza Caduti del Terrorismo.Alla manifestazione prenderanno parte, insieme ai cittadini, anche i rappresentanti delle forze dell'ordine, della Giunta e del Consiglio comunale, che si uniranno al corteo in segno di unità e determinazione nella lotta alla criminalità.La marcia partirà da piazza Caduti del Terrorismo e sarà preceduta da un momento di preghiera e dalla deposizione di una corona floreale ai piedi della targa commemorativa dedicata alla memoria di Anna Rosa Tarantino. Il percorso si snoderà nel cuore del centro storico, toccando via Sant'Andrea, via Federico II di Svevia, via Francesco De Rossi, via Maggiore, via San Luca, via Termite, via Antonio Planelli e piazza Cattedrale.Il corteo proseguirà, poi, sino alla Chiesa Rettoria San Silvestro I Papa in Vico Massarenghi, dove avrà luogo un breve momento teatrale curato dal presidio scolastico dell’associazione antimafia Libera “Anna Rosa Tarantino”, costituito di recente per iniziativa dell’Istituto comprensivo “Sylos”.Al termine della marcia, alle ore 18:30, nella Cattedrale sarà celebrata una Santa Messa in suffragio di Anna Rosa Tarantino, presieduta dal parroco rettore, don Marino Cutrone.“Fare memoria dei tragici fatti accaduti il 30 dicembre 2017 – dichiara il sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci - rappresenta per tutti noi una significativa occasione di riflessione civile e impegno contro la violenza. Per questo invito tutta la comunità, e in particolare le scuole di ogni ordine e grado, a partecipare numerosi, per rendere omaggio alla memoria della signora Tarantino e riaffermare il valore della legalità come fondamento della nostra società”.