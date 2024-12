Oria, domenica 29 dicembre appuntamento con 'Oria Sportcity Winter Edition'

ORIA (BR) - L’Amministrazione della Città di Oria, con il Patrocino della Regione Puglia e in collaborazione con: la "Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali", "Associazione Divertendoci Insieme" e con la "Fondazione Sport City" organizza domenica 29 dicembre alle ore 09:00 presso il Campo Sportivo, "Oria Sportcity Winter Edition", Campionato Regionale di Atletica leggera della Fondazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, che vedrà protagonisti atleti davvero speciali. - L’Amministrazione della Città di Oria, con il Patrocino della Regione Puglia e in collaborazione con: la "Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali", "Associazione Divertendoci Insieme" e con la "Fondazione Sport City" organizza domenica 29 dicembre alle ore 09:00 presso il Campo Sportivo, "Oria Sportcity Winter Edition", Campionato Regionale di Atletica leggera della Fondazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, che vedrà protagonisti atleti davvero speciali.





La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR) è la Federazione Sportiva Paralimpica che gestisce e sviluppa l'attività sportiva per gli atleti con disabilità intellettiva e relazionale.





L’Amministrazione Comunale, da sempre sensibile a favorire iniziative volte all’inclusione sociale, ha voluto organizzare questo evento per promuovere la cultura dell’inclusione, del rispetto, e del coinvolgimento dei ragazzi del territorio in attività sportive e relazionali.





L'evento è un'occasione unica per celebrare lo sport, l'inclusione e la solidarietà. L'invito a partecipare è rivolto a tutti per sostenere gli atleti che dimostreranno il loro impegno e la loro passione per lo sport.