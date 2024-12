Brindisi e provincia colpite da un violento temporale: strade e abitazioni allagate, disagi alla viabilità

Soccorsi e interventi a Brindisi

Un intenso temporale si è abbattuto questa mattina sue su alcuni comuni della provincia, causando gravi disagi. Decine di segnalazioni sono giunte ai, impegnati in numerosi interventi per soccorrere persone in difficoltà e fronteggiare i danni provocati dall’ondata di maltempo.

Tra le situazioni più critiche, in via Maestri del Lavoro, nei pressi dello stabilimento della Leonardo Elicotteri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi hanno tratto in salvo un uomo alla guida di un’utilitaria e il conducente di un furgone cassonato, rimasti in panne a causa dell’acqua alta.

La zona di Acque Chiare, lungo il litorale brindisino, è stata particolarmente colpita, con alcune cabine Enel sommerse dall’acqua, provocando disagi anche alle forniture di energia elettrica.

Danni e disagi in provincia

Il nubifragio ha creato difficoltà alla circolazione stradale anche nei comuni di Ostuni e Francavilla Fontana, dove le forti piogge hanno causato allagamenti lungo diverse arterie principali.

Un appello alla prudenza

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, soprattutto per chi si trova alla guida, e a evitare le zone più colpite dagli allagamenti. I servizi di emergenza continuano a monitorare la situazione, pronti a intervenire in caso di necessità.