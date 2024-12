Ecco i nove talenti del XVIII Premio A.GE. Taranto

TARANTO - Valorizzare i tarantini e pugliesi di ogni età che abbiamo mostrato un particolare talento, singolarmente o in gruppi, in diversi settori e in varie forme: questo è lo scopo del Premio A.GE. Taranto (Associazione Genitori).Giunto alla diciottesima edizione, il premio ha visto partecipare anche gli studenti dei corsi di laurea del dipartimento jonico e di altre sedi universitarie del polo jonico e pugliesi con le proprie tesi di laurea.L’iniziativa, nata da un’idea di Anna Maria Bianchi, è stata organizzata dall’A.GE. Taranto (Associazione Genitori) in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” e con il patrocinio del Centro Servizi Volontariato Taranto ETS.La cerimonia di premiazione, preceduta dalla celebrazione della Santa Messa, è stata presentata da Cosimo Murianni, vicepresidente di A.GE. Taranto, e si è tenuta nella Chiesa San Giovanni Bosco di Taranto, una serata allietata dal Coro dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Taranto diretto dal M° Roberto Ceci.Dopo i saluti di Francesco Riondino, Presidente CSV Taranto Ets, è stato consegnato un riconoscimento alla prof.ssa Floriana Bottiglia, dirigente Istituto “San Giovanni Bosco”, e al M° Roberto Ceci, per il supporto alla manifestazione e per il loro impegno nel sociale e nell'ambito della formazione a favore dei giovani.È poi intervenuta la prof.ssa Adriana Schiedi, presidente di A.Ge. Taranto, che ha introdotto il momento delle premiazioni di questa diciottesima edizione della manifestazione.Quest’anno il Premio A.GE. Taranto è stato consegnato alla cantante Zaira Maria Ceci, alla scrittrice Maria Antonietta Masella, al falegname Luciano Galante, alla speaker di Radio Cittadella Serena Mellone, alla scrittrice per bambini Lucia Fina, alla video maker Rosarita Bottiglieri, alla ballerina Emily Greco, alla cantante Francesca Quero e alla scultrice Debora Conte.