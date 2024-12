Incidente frontale tra Acquaviva e Sammichele: feriti sul posto

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Un nuovo incidente stradale ha scosso la provincia di Bari questa mattina. Un violento scontro frontale si è verificato lungo la strada che collega Acquaviva delle Fonti e Sammichele di Bari, causando feriti e mobilitando i soccorsi.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, intervenute prontamente sul luogo per ricostruire quanto accaduto. Sul posto sono giunti i mezzi del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti, e le squadre dei Vigili del Fuoco, necessarie per liberare le persone rimaste incastrate nei veicoli coinvolti.