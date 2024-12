Brindisi, presentazione del progetto 'Invecchiamento Transattivo' di Eridano Cooperativa Sociale

BRINDISI - La particolare attenzione che Eridano Cooperativa Sociale rivolge da qualche tempo alla terza età ed alle politiche per l’invecchiamento attivo riceve un altro importante riconoscimento con il finanziamento del progetto "Invecchiamento trans-attivo" tramite l’Avviso pubblico per la realizzazione di progettualità volte alla promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute. - La particolare attenzione che Eridano Cooperativa Sociale rivolge da qualche tempo alla terza età ed alle politiche per l’invecchiamento attivo riceve un altro importante riconoscimento con il finanziamento del progetto "Invecchiamento trans-attivo" tramite l’Avviso pubblico per la realizzazione di progettualità volte alla promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute.





L’Avviso si inserisce nella programmazione regionale per la promozione dell’invecchiamento attivo, prevista dalla legge 16/2019 e dal V Piano delle Politiche sociali 2022/2024, e la realizzazione degli interventi finanziati è stata affidata all’Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale.





Il concetto di invecchiamento attivo non riguarda solo il benessere individuale, in quanto i suoi benefici portano benefici anche per la comunità tutta: è la risposta più efficace alle tante criticità cui espone l'importante innalzamento dell'età media della popolazione.





Il progetto, che ha il patrocinio del Comune di Brindisi e di ASL Brindisi ed annovera tra i partners Auser Brindisi, l’APS Il giunco, la cooperativa Giro di Boa, Arci Movimenti, Slow Food Brindisi impegnerà gli over 65 partecipanti in attività che spazieranno da passeggiate lungo e antiche strade ad approcci all’intelligenza artificiale, dal coro al microgreen.





Il progetto sarà presentato alla comunità il prossimo 6 dicembre alle ore 17,00 presso Movimenti Laboratorio Urbano in via Carena al quartiere Sant’Elia di Brindisi.