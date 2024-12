Capodanno in piazza a Locorotondo

LOCOROTONDO - Al termine di un anno ricco di grandi eventi, l’attesissimo concerto per accogliere il nuovo anno. Nella notte di San Silvestro grande concerto in Piazza Aldo Moro a Locorotondo.Saranno Graziano Galatone e Luca De Gennaro a celebrare l’arrivo del 2025 nel Borgo delle meraviglie, nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio. Start alle 22.30 con il live di *Graziano Galatone* e la sua G Band, il popolare cantante di musical (Notre-Dame de Paris, I promessi sposi, Romeo e Giulietta, I tre moschettieri) riscalderà la piazza con un repertorio musicale di hit italiane ed internazionali dagli anni 70’ 80’ fino ai giorni nostri.Subito dopo il concerto, *Luca de Gennaro* lo storico DJ di *Radio Capital*, farà ballare fino a tarda notte con il suo dj set all’insegna del massimo eclettismo, con lo scopo di far divertire con la bella musica.