Castellaneta, è tempo di Superminifestival

CASTELLANETA – E così, anche il “Superminifestival” raggiunge la “maggiore età”. Già, perché quella del 2025 sarà la 18a Edizione e sembra promettere esibizioni sorprendenti e piacevoli.Il direttore artistico Piero Giandomenico, nonché conduttore e regista della manifestazione, ha fatto trapelare che ci saranno grandissime sorprese canore e che l’apposita giuria avrà enormi difficoltà nel giudicare le stesse.Il “Superminifestival”, anche in questa occasione, si snoderà in tre serate: in quella del 3 gennaio si esibiranno i 15 cantanti adulti; nella seconda, del 4 gennaio, i medesimi si riesibiranno con una nuova canzone e, al termine delle stesse, la giuria provvederà all’eliminazione di 7 di loro: in finale, infatti, ci andranno in otto.Nella finalissima del 5 gennaio si riascolteranno gli 8 adulti e, assieme a loro, tornerà la gara anche per i piccoli protagonisti, com’era nella tradizione dello spettacolo sino a quando questo si è svolto nella Parrocchia Cuore Immacolato di Maria.I bambini in gara sono 11 e calcheranno il palco dell’Auditorium “7 febbraio 1985” portando balletti e canzoni anche impegnative.Nell’ambito delle tre serate si assisterà a performances anche di ospiti musicali e non e, gradite presenze della finalissima, saranno il sindaco di Castellaneta Giambattista Di Pippa, l’assessore alla cultura Anna Molfetta, il presidente dell’A.N.S.P.I. Francescana padre Gregorio Di Lauro e la sig.ra Elena Di Pippa dell’associazione “Unione Ciechi di Taranto” cui sarà consegnata una cospicua somma in beneficenza.Le prime due serate saranno condotte esclusivamente da Piero Giandomenico che nella finalissima avrà al suo fianco la bellissima e veterana Pina Descrivo, nonché segretaria del Gruppo A.N.S.P.I. “Don Nunzio Picaro”, organizzatore dell’evento.La direzione musicale è affidata al maestro Leonardo Scarpetta, supportato dal tecnico luci Rocco Giandomenico; la scenografia, realizzata da Antonio Corisi, è stata adatta splendidamente da Pasquale Benedetto, coadiuvato dall’assistente di scena Giovanni Di Pierro.La manifestazione è patrocinata dal Comune di Castellaneta.