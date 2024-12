Champions: Abraham lancia il Milan agli ottavi

Ac Milan fb





Nella ripresa gli ospiti cercano di farsi vedere dalle parti di Maignan e trovano il pareggio al 67' con Radonjic che prima strappa la palla a Musah per poi battere il portiere francese con un gran sinistro. Sul finale di partita, colpo di coda dei rossoneri che all'87' ritornano in vantaggio con Abraham a insaccare la respinta del portiere Gutesa su colpo di testa di Camarda.





Gli uomini di Fonseca con questa vittoria vanno a quota 12 punti, ad un passo dalla qualificazione diretta agli ottavi.

Il Milan vince 2-1 contro la Stella Rossa ed ottiene la quarta vittoria di fila in Champions. Era dal 2005 che il Diavolo non inanellava tale filotto di vittorie. Il vantaggio rossonero arriva al 42' con Leao. Il portoghese, su lancio di Fofana, è bravo ad agganciare in area e battere Gutesa con una conclusione all'incrocio dei pali.