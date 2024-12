Illusorio l’aumento di 2500 euro al mese per i medici

- A proposito dell’accordo Regione Puglia-OO.SS. Dirigenza Area Sanità stipulato il 10 dicembre scorso, alcun testate giornalistiche non hanno chiarito esattamente la reale portata dell’accordo che non prevede affatto un aumento di € 2500 al mese per tutti i medici dipendenti.L’accordo con la Regione riguarda le prestazioni aggiuntive, cioè quelle fatte da medici e infermieri oltre l’orario di servizio che per i medici dipendenti è di 38 ore settimanali. Pertanto se, come l’accordo prevede, un medico, OLTRE al normale orario, fa un turno di 6 ore può guadagnare € 480 o € 600 a seconda che abbia € 80 o € 100 ad ora (80 per i turni dal lunedì al venerdì e 100 per i festivi ed il sabato e per i turni di Pronto Soccorso). Tali somme sono previste per il 2025, mentre per il 2024 la quota oraria è stabilita a 80 € (dal 1 febbraio 2024).Per norma nazionale tali somme sono tassate al 15%.Quindi è facilmente intuibile che non c’è un aumento di € 2500 per tutti i medici dipendenti. Magari fosse così, ma, ovviamente, così non è. Allegata copia dell’accordo stipulato da Regione Puglia e OO.SS. Dirigenza Area Sanità.