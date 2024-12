Ciliento: 'Regione e FSE insieme per la decarbonizzazione dei trasporti. Entro il 2026 il 50% della flotta sarà a emissioni zero'

BARI - “Con un investimento complessivo di circa 70 milioni di euro a valere sui fondi FSC e PNRR stiamo procedendo con il rinnovo della flotta di Ferrovie del Sud Est, che entro il 2026 potrà contare su 11 nuovi treni elettrici monopiano. E con l’intento di togliere dalla circolazione quanti più treni diesel possibili, la Regione sta finanziando anche l’acquisto di 4 treni a idrogeno con un investimento di oltre 56 milioni di euro a valere sul Pnrr. In questo modo entro il 2026 la flotta FSE sarà per il 50% a emissioni zero.” L’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, commenta in questo modo la notizia che tre degli 11 nuovi treni elettrici di FSE sono già in circolazione sulle linee Bari–Putignano (via Casamassima) e Putignano–Martina Franca e un quarto arriverà entro fine anno.“Tutto questo consolida e conferma l’impegno della Regione Puglia e della società a portare avanti progetti e obiettivi pianificati da tempo e rientranti nella strategia regionale verso la decarbonizzazione dei trasporti”, aggiunge l’assessore.I nuovi treni elettrici sono riciclabili fino al 97% e garantiscono una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti. Tecnologicamente avanzati, garantiscono elevati standard di affidabilità e sicurezza, oltre a comfort come prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari e un’illuminazione led ottimizzata grazie ai grandi finestrini che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. Ognuno è dotato di oltre 500 posti complessivi e 8 posti per le bici.“Con FSE abbiamo progetti importanti per la mobilità sostenibile – continua l’assessore Ciliento -. Si sta procedendo con i cantieri per l’elettrificazione della linea Bari–Putignano (via Conversano) e della linea Zollino–Gagliano del Capo, ma soprattutto stiamo avviando l’importante sperimentazione dell’idrogeno, vettore energetico pulito, nel trasporto ferroviario sulle linee non elettrificate della Lecce-Gallipoli, Novoli-Gagliano e Casarano-Gallipoli. Un progetto assolutamente innovativo in cui la Regione Puglia crede fortemente.”