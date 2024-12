Concerti, Palazzo Beltrani: il Festival Dixieland pervade di gioia e di festa le Vie del Natale tranesi

Durante la performance della l'Apulia Dixie Swing Band della “marchin’ band” e il concerto, tutto il resto svanisce e il jazz ritorna a essere ciò che era nelle strade di New Orleans agli inizi del '900: una trascinante festa popolare.La rassegna, giunta al suo quarto appuntamento e inserita nel cartellone della Città di Trani “Le vie del Natale”, continuerà a trasformare le strade principali del centro cittadino e del centro storico in un affascinante jazz club all’aperto.La Band propone una rivisitazione della musica nera jazz tradizionale che spopolò agli inizi del secolo scorso, evolutasi successivamente nel Dixieland con contaminazioni Swing, grazie al genio di Duke Ellington, Count Basie, Louis Armstrong, Fats Waller, Nick La Rocca, Woody Hermann. Nel loro repertorio ripropongono i divertenti e coinvolgenti brani dixie, ragtime, jazz, charleston, swing americani e italiani, spaziando dai suoni di New Orleans a quelli più nostrani di Lelio Luttazzi, Nicola Arigliano, Quartetto Cetra, Natalino Otto, Fred Buscaglione, senza dimenticare i grandi crooner come Frank Sinatra, Michael Bublé, Tony Bennett, Nat King Cole.Nell’Apulia Dixie Swing Band militano musicisti pugliesi fra i più bravi in assoluto, appassionati e grandi cultori del Dixieland e dello Swing americano e italiano ante e dopo guerra. Per il concerto di sabato 28 dicembre a Palazzo delle Arti Beltrani, a trascinare il pubblico in un clima di festa, ritmo e energia saranno il trombettista Mino Lacirignola, al trombone Franco Angiulo, al basso tuba Doni Antonelli, alla chitarra e banjo Vincenzo Cristallo e il crooner Lello Scazzariello. Molti di loro hanno suonato in diverse Big Band, fra cui la Jazz Studio Orchestra del Maestro Paolo Lepore, e in alcune “Combo Dixie Band” con artisti italiani e internazionali del calibro di Tony Scott, Dizzy Gillespie, Art Farmer, Chet Baker, Randy Becker ecc.Nel repertorio figurano brani coinvolgenti e frizzanti quali China Boy, The sheik of Araby, I got rhythm, It don't mean a thing, On the sunny side, Hello Dolly, Caravan, Bei mir bist du schoen, Avalon, I'm gonna sit right down a write myself a letter, All of me, L.o.v.e., In cerca di te, Donna, Marilù, Buonasera signorina, e non mancheranno brani suggestivi natalizi americani.I biglietti (ticket di 15,00 euro a serata con posto numerato da scegliere in pianta) possono essere acquistati anche con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani, in via Beltrani 51 a Trani (aperto tutti i giorni, escluso il lunedì, dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00).Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, porta alle ore 20.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.it Fino al 6 gennaio continuano inoltre, a fruizione gratuita, Il Festival delle Bande musicali (partenza da Palazzo Beltrani alle ore 10:00, itinerante per le vie della città fino al concerto nella Cassa armonica della Villa Comunale ore 11:00) e le Letture interpretate (ore 19:00) nella cassa armonica di Piazza Scolanova per un Natale unico tra tradizioni, musica, racconti e leggende. Qui, all’ombra della Sinagoga, chiunque voglia potrà suonare il pianoforte della pace. Domenica 29 dicembre per il Festival delle Bande Musicali suonerà il Concerto Bandistico “Biagio Abbate” Città di Bisceglie, diretto dal M˚ B. Grillo, per le Letture interpretate, invece, domenica 29 dicembre l’attrice Patrizia Labianca racconta “Piccole Storie e Dicerie” (durata 30 minuti per 2 esibizioni).Con le “Vie del Natale”, il centro storico e altri luoghi iconici della città si animano fino al 6 gennaio 2025 di spettacoli itineranti che evocano suggestioni uniche da vivere in compagnia e un'occasione per trascorrere momenti indimenticabili in famiglia o con gli amici, alla scoperta delle bellezze storico-architettoniche e naturalistiche della città. Le numerose attività proposte coinvolgono tutte le generazioni, creando un'atmosfera festosa e accogliente e si propongono di essere attrattive per residenti e turisti.La brochure completa con tutte le iniziative di Palazzo delle Arti Beltrani, compresi gli eventi a fruizione gratuita come il Festival delle Bande Musicali e le “Letture Interpretate” al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/le-vie-del-natale-2024.html