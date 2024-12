Adelfia, Puglia Culture: dal 18 gennaio al via la stagione teatrale 2025

BARI - In arrivo la stagione teatrale 2025 del Comune di Adelfia in collaborazione con Puglia Culture e con l’associazione Teatrino della Colonna e Circolo Arci."Una delle mission di Puglia Culture è avvicinare e formare il pubblico e farlo innamorare del teatro - spiega il presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio -. E questo è quello che facciamo con la rassegna teatrale 'Teatro è Vita' che quest'anno torna ad Adelfia anche grazie alla collaborazione delle associazioni locali che ringraziamo per la loro preziosa collaborazione. Una stagione pensata per incontrare i gusti degli spettatori e trasmettere loro la passione e l'amore per il teatro e lo spettacolo dal vivo"."Dopo il successo della prima edizione, la rassegna teatrale 'Teatro è Vita' del Comune di Adelfia torna ancora più ricca e coinvolgente. Un’occasione imperdibile per scoprire la magia del teatro, con emozioni e suggestioni che sicuramente non deluderanno le aspettative. Grazie alla collaborazione delle associazioni locali - Il Teatrino della Colonna, ARCI, AGEA, ACTA - e di Puglia Culture puntiamo a promuovere la cultura teatrale nella nostra città, offrendo abbonamenti super accessibili e riduzioni per avvicinare ancora di più il pubblico. Vi aspettiamo dal 18 gennaio!" aggiunge l’assessore alla Cultura Francesco Costantini.La stagione si apre il 18 gennaio con Sebastiano Somma in “Lucio incontra Lucio la vita, la storia e le canzoni di Lucio Dalla e Lucio Battisti” e prosegue i 1° febbraio conAlfredo Vasco in scena un'opera fondamentale come "Se questo è un uomo" di Primo Levi. Il 15 febbraio la Compagnia Teatrale Artù mette in scena una commedia brillante "Tre sull’altalena”. Il 1° marzo invece Rocco Chiumarolo e Vito Maria Laforgia saranno in scena con “Il Canto delle Formiche. Racconti sonori a Sud. Tributo a Tommaso Fiore. Il 16 marzo arrivano invece Antonella Carone, Tony Marzolla e Loris Leoci con “Alla moda del varietà”, un viaggio nel secolo scorso, nell’universo luccicante e spensierato del Varietà. A fine marzo, il 29, Giovanni Cacioppo porta in scena una raccolta dei suoi migliori monologhi scritti durante una carriera trentennale con “Che rimanga tra di noi”. La stagione si chiude il 6 aprile con la Compagnia Agea e lo spettacolo “Quale onore”.In vendita su vivaticket.it e al botteghino l'abbonamento a 7 spettacoli al prezzo di € 45. Dal 7 gennaio parte invece la vendita dei biglietti. Il botteghino alla Biblioteca Comunale “A. Cafaro” (adiacente all’Auditorium) sarà aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00 e il martedì, giovedì e sabato dalle 10.00 alle 13.00. I giorni di spettacolo la biglietteria sarà aperta un’ora prima dell’inizio. Gli appuntamenti si terranno tutti all’Auditorium “Luigi Angiuli”. Spettacoli domenicali: sipario ore 19.00. Spettacoli infrasettimanali sipario ore 20.30.Botteghinotel. 375.5208520 - 080.4597455