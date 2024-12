Concerto natalizio della Banda Interforze al Kursaal Santalucia di Bari

BARI - La serata del 5 dicembre ha visto il teatro Kursaal Santalucia di Bari risplendere di musica e solidarietà grazie al tradizionale concerto natalizio della Banda Interforze del Presidio Militare di Bari. Alla presenza di numerose autorità civili e militari, l’evento è stato condotto con maestria dalla giornalista Alessandra Lofino, regalando momenti di grande emozione al pubblico.

Un repertorio emozionante e il coro gospel

La Banda Interforze ha eseguito una selezione musicale che ha spaziato tra brani celebri di Giacomo Puccini, J. Wasson, Leroy Anderson, C. Wayne, Johann Strauss e Edwin Hawkins, sottolineando la ricchezza e la versatilità del repertorio. A rendere ancora più speciale la serata è stata la partecipazione del coro gospel “The Joyful Chorus”, diretto dal Maestro Roberto Angiulo, che ha incantato i presenti con le sue potenti esibizioni.

Una squadra per il Paese

La Banda Interforze del Presidio Militare di Bari rappresenta il concetto di unità e collaborazione, unendo musicisti delle diverse Forze Armate e Forze di Polizia in un’unica formazione musicale. Diretta da Maestri in uniforme, la banda è composta da elementi della Fanfara del Comando delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea di Bari, integrata da musicisti della Fanfara del Comando Marittimo SUD di Taranto, della Banda Brigata Meccanizzata Pinerolo, della Fanfara della Legione Allievi della Guardia di Finanza, del Comando Legione Carabinieri Puglia e della Polizia di Stato.

I Maestri alternatisi alla direzione includono figure di spicco come il 1° Luogotenente Nicola Cotugno, il 1° Luogotenente Michele Di Sabato, il Maresciallo Ordinario della Fanfara della Guardia di Finanza e il Graduato Aiutante Roberto Cianciotta.

Solidarietà e impegno per la ricerca

Il concerto ha avuto anche un importante risvolto solidale, sostenendo l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ONLUS. L’iniziativa ha promosso la raccolta fondi per il progetto “Dono ricerca, ridono la vita”, volto a finanziare studi scientifici per lo sviluppo di nuove terapie personalizzate contro il neuroblastoma.

Il tributo alla città di Bari

Al termine della serata, il Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante del Presidio Militare di Bari, ha ringraziato i presenti e rivolto un pensiero speciale ai militari impegnati, anche durante le festività, in operazioni in Italia e all’estero per garantire la sicurezza nazionale.

Frigerio ha sottolineato:

“Il concerto rappresenta un tributo alla città di Bari per la vicinanza che costantemente dimostra nei confronti delle Forze Armate. È anche un momento di profonda riflessione sulla necessità di ristabilire saldamente la Pace e la Sicurezza tra i popoli.”

La serata ha così coniugato musica, solidarietà e un forte messaggio di coesione, confermandosi un appuntamento imprescindibile per la comunità barese.