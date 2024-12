Putignano avrà il primo Hub Impresa-Lavoro

PUTIGNANO - Putignano avrà un “HUB - Impresa Lavoro”. Ad annunciarlo è stato ieri sera l’Assessore al Welfare e alle Politiche del Lavoro Gianluca Miano insieme al direttore generale ARPAL Puglia Gianluca Budano che, nel corso della conferenza “Fondata sul Lavoro”. Con questa decisione ha avuto avvio un tavolo tra istituzioni, imprese e comunità per creare una porta unica di accesso al lavoro per chi ne ha bisogno.L’HUB aprirà nei primi mesi del nuovo anno nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e sarà coordinato dal Centro per l’impiego di Noci aprendo 3 volte alla settimana. Le prestazioni offerte saranno l’accoglienza e la prima informazione, la DID (dichiarazione di immediata disponibilità), la profilazione e l’aggiornamento della scheda anagrafica professionale, l’orientamento di base, il patto di servizio personalizzato, l’orientamento specialistico, il supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo, l’avviamento e formazione e supporto all’autoimpiego.Un risultato importante per l’Amministrazione Comunale che ieri ha messo intorno al tavolo commercianti, imprenditori, istituzioni, consorzi, università e banche del territorio per avviare questo progetto in maniera concreta e collaborativa.“Un HUB Impresa-Lavoro a Putignano è un’importante risorsa per l’intera comunità cittadina e – a nome dell’intera città – sono grato ad ARPAL Puglia per averci accordato questa sede distaccata. Putignano accoglie questo HUB non solo come un importante servizio alla comunità ma anche come una sfida ad unire le forze. Questa sera, insieme anche alla collaborazione preziosa dell’assessore Certini, abbiamo avviato un tavolo che ci permetterà di ascoltare le esigenze dei tanti attori del territorio, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze della nostra città da buoni amministratori.Solo così potremo programmare un HUB su misura per la nostra comunità” ha dichiarato l’Assessore al Welfare e alle Politiche del Lavoro Gianluca Miano nel corso della conferenza.Il Sindaco Michele Vinella dichiara: “Il lavoro è un tema che non è direttamente dipendente dalle azioni di un Comune, ma credo fondamentale e necessario far sì che un’amministrazione locale si faccia portavoce e promotrice di reti e progetti concreti che permettano una maggiore sinergia ed efficacia di politiche che arrivano da altri enti sovra-locali. Sono molto grato all’Assessore Miano che ha guidato questo importante sforzo e che, insieme al coinvolgimento degli altri assessorati, sono sicuro restituirà respiro alla nostra città. Sono risultati importanti e che hanno uno sguardo di lungo periodo rispetto alla volontà di questa nostra amministrazione”.