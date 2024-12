Convegno ECM a Lecce: 'Patologie del torace: la chirurgia toracica di Lecce'

La UOC di Chirurgia Toracica è all'avanguardia nel trattamento del tumore polmonare, seguendo le più recenti linee guida e applicando il percorso diagnostico-terapeutico regionale (PDTA) per i tumori del polmone, all'interno di un contesto multidisciplinare noto come LUNG UNIT. Ogni settimana, il team multidisciplinare si riunisce per discutere i nuovi casi, garantendo un approccio integrato e personalizzato per ogni paziente.





Le procedure chirurgiche, sia maggiori che minori, per il trattamento del tumore del polmone vengono eseguite per oltre il 90% con tecnica mininvasiva videoassistita (VATS). Dal 2012 ad oggi, il reparto ha effettuato oltre 900 interventi di resezione maggiore del polmone utilizzando questa tecnica. Quest'anno, è stato introdotto anche il percorso chirurgico con la tecnica RATS, che prevede l'uso del Robot Da Vinci XI. Fino ad oggi, sono stati eseguiti 2 interventi di lobectomia polmonare, 7 resezioni di neoplasie del timo e 10 resezioni atipiche di noduli polmonari.





Inoltre, nell'ambito delle indagini diagnostiche e di stadiazione del tumore del polmone, vengono effettuate biopsie delle strutture linfonodali mediastiniche grazie all'ecoendoscopia tracheo-bronchiale (EBUS-TBNA). È stata recentemente introdotta anche l'Endoscopia bronchiale radiale periferica con minisonda per l'analisi dei noduli polmonari periferici. La UOC di Chirurgia Toracica si occupa non solo delle patologie oncologiche, ma anche della diagnosi e del trattamento di diverse patologie benigne del polmone, delle vie aeree, del mediastino, della pleura e della parete toracica.





Inoltre, la UOS di Endoscopia toracica del reparto è centro di riferimento nella ASL Lecce per la gestione delle emergenze respiratorie nei pazienti adulti e pediatrici a seguito di inalazione di corpi estranei tracheo-bronchiali. Un aspetto distintivo della UOC di Chirurgia Toracica è il coinvolgimento attivo dei pazienti e delle loro famiglie nel processo decisionale riguardante le cure, al fine di costruire un'esperienza assistenziale positiva e promuovere risultati clinici favorevoli.





Per consultare il programma completo del convegno e per prenotare la propria partecipazione si invita a visitare il seguente link: https://www.motusanimi.it/event/patologie-del-torace-la-chirurgia-toracica-di-lecce/

LECCE - Si svolgerà presso l'Hotel President di Lecce, dalle ore 8:30 alle 18:30, il convegno ECM intitolato "Patologie del torace: la chirurgia toracica di Lecce". L'evento è organizzato dalla UOC di Chirurgia Toracica dell'Ospedale Vito Fazzi, diretta dal Dott. Camillo Lopez, e si propone di approfondire le tematiche legate al trattamento delle patologie toraciche, con particolare attenzione al tumore del polmone.