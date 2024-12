Coppa Italia: la Roma schiaccia la Sampdoria e vola ai quarti contro il Milan

As Roma

La Roma di Claudio Ranieri impiega appena 25 minuti per archiviare la pratica Sampdoria e staccare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Una serata trionfale all’Olimpico, con la doppietta di Artem Dovbyk e il sigillo di Tommaso Baldanzi nel primo tempo a chiudere virtualmente i giochi. Nel secondo tempo, il gol di Yepes per i blucerchiati e il poker calato da Shomurodov fissano il punteggio sul 4-1, regalando ai giallorossi una serata di festa davanti a oltre 56mila tifosi.

Ad attendere la Roma ai quarti ci sarà il Milan guidato dall’ex tecnico Paulo Fonseca, in una sfida che promette scintille.

Turnover calcolato per Ranieri

Ranieri opta per un ampio turnover, lasciando in panchina alcuni big come Dybala e Pellegrini, al centro delle critiche dopo la sconfitta di Como, ma conferma l’attaccante ucraino Dovbyk, a secco dal 3 novembre. Una scelta che paga, con l’ex Dnipro che impiega solo 9 minuti per sbloccare il risultato, sfruttando un assist perfetto di Saelemaekers e insaccando da posizione ravvicinata.

Dovbyk si ripete poco dopo, approfittando di un incredibile errore di Meulensteen, che nel tentativo di appoggiare il pallone al portiere colpisce la traversa, lasciando l’attaccante libero di firmare il 2-0.

Il tris arriva al 24’, con Baldanzi che pesca un sinistro chirurgico dal limite dell’area, sorprendendo Vismara e mandando la Roma al riposo sul 3-0, tra gli applausi del pubblico.

Reazione blanda della Sampdoria

Nella ripresa, la Sampdoria di Leonardo Semplici prova a riorganizzarsi, spinta dalla voglia di salvare almeno l’onore. Al 60’, Yepes accorcia le distanze, sfruttando un’incertezza difensiva di Hermoso per battere Ryan.

La Roma, però, gestisce il match senza grandi affanni, sfiorando il poker con Soulé, che colpisce la traversa, e poi con Dovbyk, fermato da una parata di Vismara. A chiudere i conti ci pensa Shomurodov: entrato da pochi secondi, il centravanti uzbeko incorna alla perfezione un cross di Angelino, siglando il definitivo 4-1.

Una vittoria dal peso doppio

Per la Roma, il successo contro la Sampdoria vale non solo l’accesso ai quarti di finale, ma anche un importante riscatto morale dopo la deludente prestazione di Como. Ranieri, con una rosa ampia e motivata, prepara ora la sfida contro il Milan, che metterà i giallorossi di fronte a un avversario di tutt’altro calibro.

La Coppa Italia si conferma così un obiettivo concreto per i giallorossi, decisi a regalare ai propri tifosi una stagione da protagonisti.