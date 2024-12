Dal 20 al 22 dicembre: nuovi appuntamenti per la rassegna Muse tra Alberobello, Noicattaro, Fasano e Bari

ph_Juan Miguel

BARI - Prosegue dal 20 al 22 dicembre la terza edizione di Muse, rassegna di musica, teatro, danza e illustrazione organizzata dall’associazione Locus Festival, con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, in collaborazione con la Regione Puglia e le amministrazioni comunali coinvolte. Un ricco programma di eventi animerà i comuni di Alberobello, Noicattaro, Fasano e Bari, offrendo esperienze culturali uniche e variegate.

Venerdì 20 dicembre | Alberobello

La Chiesa di Sant’Antonio ospiterà alle ore 21:00 (ingresso gratuito) il progetto musicale "Re-tornar", nato dall’incontro tra la cantante Magalí Sare e il contrabbassista Manel Fortià. Questo duo catalano fonde una voce emozionale e versatile con le sonorità innovative del contrabbasso, creando un repertorio che spazia tra generi e lingue, evocando suggestioni intime e universali.

Sabato 21 dicembre | Fasano, Noicattaro, Bari

La giornata di sabato si apre alle 17:00 al Museo Archeologico di Egnazia di Fasano con il concerto di Maëlys (ingresso 11,50 euro). La cantante Marilisa Scagliola presenterà un repertorio che intreccia influenze acustiche ed elettroniche, tratto dall’EP "Senza numero civico" e dall’album in uscita "Magneti". L’acquisto del biglietto include anche la visita al Museo.

Alle 18:00, al Teatro Cittadino di Noicattaro, andrà in scena "James", spettacolo conclusivo del laboratorio "Miniature" della Compagnia Licia Lanera (ingresso 11,50 euro). Il progetto, ispirato all’opera di Tadeusz Kantor, prevede azioni performative che dialogano con lo spazio unico del teatro più piccolo d’Europa.

A Bari, presso l’Officina degli Esordi, la serata inizia alle 19:30 con la presentazione del libro "Sister Resist" di Clarice Trombella (ingresso libero), un’opera dedicata a venti figure femminili della musica contemporanea. A seguire, alle 21:00, il concerto di Lyl (ingresso 11,50 euro), giovane cantautrice bolognese che esplora tematiche personali e relazionali attraverso sonorità delicate e intime. La serata si concluderà con le selezioni musicali di Missy DJ, che offrirà un mix di R’n’B, swing e rock’n’roll.

Domenica 22 dicembre | Bari

La rassegna si concluderà alle 21:00, sempre all’Officina degli Esordi, con il doppio live di Angelica e Vipera (ingresso 11,50 euro). Angelica presenterà il suo nuovo album "Sconosciuti Superstar", che fonde ballate e sonorità disco in un percorso musicale autentico e senza compromessi. In apertura, Vipera proporrà il suo progetto multidisciplinare, tra musica e performance, tratto dall’album d’esordio "Acerbo e divorato".

Prossimi appuntamenti

La rassegna Muse proseguirà fino al 28 dicembre, toccando altri luoghi simbolici della Puglia. Tra i momenti salienti, il live di Rachele Andrioli & Coro a Coro (27 dicembre) al Teatro Cittadino di Noicattaro e il concerto di Fabiana Palladino e Lumen con after party di Laneige (28 dicembre) all’Officina degli Esordi di Bari.

Muse è un’occasione imperdibile per scoprire il meglio della creatività contemporanea, celebrando musica, teatro e arti visive in una cornice unica, dove la Puglia si trasforma in un crocevia di ispirazioni culturali.