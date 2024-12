Padre Giuseppe Maria Leone proclamato Venerabile: gioia e orgoglio per Trinitapoli

TRINITAPOLI – Una giornata di festa per la comunità di Trinitapoli, che celebra la proclamazione a Venerabile del Servo di Dio Padre Giuseppe Maria Leone. La decisione della Congregazione per la Causa dei Santi rappresenta un momento storico per la cittadina pugliese, che vede uno dei suoi figli più illustri salire agli onori degli altari.

Padre Giuseppe Maria Leone, nato nel 1829 a Trinitapoli (allora chiamata Casaltrinità), ha compiuto un lungo cammino verso la santità, con un processo di beatificazione avviato nel lontano 1965. Il riconoscimento di oggi segna un traguardo significativo, coronato dall’emozione e dalla gratitudine della comunità locale.

Il Sindaco Francesco di Feo ha espresso la sua soddisfazione:

“I sentimenti che mi accompagnano in queste ore sono vari: meraviglia, orgoglio, gioia per questa straordinaria notizia. La Chiesa di Trinitapoli, la Chiesa Diocesana e tutta la nostra comunità aspettavano questo momento fin dal 1983, quando le spoglie di Padre Leone furono traslate da Pompei a Trinitapoli. È con grande gioia che mi unisco ai festeggiamenti, insieme a tutta l’Amministrazione, auspicando che l’opera spirituale di Padre Leone possa ispirare il popolo di Dio nella propria vita.”

Le spoglie del nuovo Venerabile riposano nella Chiesa Matrice di Santo Stefano Protomartire a Trinitapoli, dove il parroco, Mons. Stefano Sarcina, ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione della causa di beatificazione. Il Sindaco ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al parroco e a tutti coloro che, anche dietro le quinte, hanno contribuito a raggiungere questo momento di giubilo.

La proclamazione a Venerabile segna un passo importante verso la beatificazione e rappresenta un motivo di profondo orgoglio per tutta la comunità di Trinitapoli, che ora guarda con speranza al completamento del percorso di santità di Padre Giuseppe Maria Leone.