Coppa Italia Serie C: Altamura eliminata, Rimini vince 2-1 al “D’Angelo”

- L’Altamura vede svanire il sogno della semifinale di Coppa Italia di Serie C, sconfitta 1-2 dal Rimini nel match disputato al “D’Angelo”. Nonostante una gara combattuta e ricca di emozioni, i padroni di casa sono costretti ad abbandonare la competizione.

Primo tempo: botta e risposta

Il Rimini inizia il match con grande intensità e sfiora il gol già al 7’ con Malagrida. Al 10’, Falbo va vicino alla rete con una punizione che lambisce il palo. Il vantaggio ospite arriva al 17’: Falbo si inventa una conclusione mancina dai venticinque metri che trafigge il portiere dell’Altamura.

L’Altamura prova a reagire, ma al 31’ Manè spreca una buona occasione. Rolando per il Rimini sfiora il raddoppio al 34’. Al 43’, un gol di Bumbu per l’Altamura viene annullato per fuorigioco di Leonetti. La squadra di casa trova il pareggio al 45’: un cross insidioso di Leonetti viene deviato nella propria porta da Lepri, firmando l’autogol che ristabilisce la parità.

Secondo tempo: la traversa e il colpo finale del Rimini

La ripresa si apre con le due squadre intenzionate a trovare il vantaggio. Al 13’, Bumbu non inquadra la porta, mentre al 16’ Minesso sfiora il gol per l’Altamura. Il Rimini si rende pericoloso con Parigi al 25’, che spreca da posizione favorevole, e con lo stesso Parigi al 30’, che di testa manca la conclusione decisiva.

L’Altamura colpisce una clamorosa traversa al 35’ con Acampa, che vede sfumare l’occasione per il vantaggio. Nel finale, il Rimini piazza il colpo decisivo: al 45’, Parigi sigla il gol del 2-1 con un tocco di sinistro su assist di Falbo, chiudendo di fatto la partita.

Il Rimini in semifinale

Con questa vittoria, il Rimini avanza alle semifinali di Coppa Italia di Serie C, mentre l’Altamura esce a testa alta dopo una prestazione generosa ma sfortunata.