Crolla un solaio a Molfetta: una donna ferita, evacuate quattro famiglie

MOLFETTA - Attimi di terrore questa mattina a Molfetta, dove il crollo del solaio all’interno di una palazzina ha seminato il panico. L’incidente è avvenuto in una struttura abitativa, causando il ferimento di una donna, che è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, secondo fonti ospedaliere.

Intervento dei Vigili del Fuoco

Sul luogo sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche strutturali sull’edificio. L’incidente ha reso necessario evacuare almeno quattro famiglie, mentre i tecnici continuano le operazioni di controllo per determinare l’estensione dei danni e garantire la sicurezza della zona.