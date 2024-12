Femminicidio nelle Marche: 48enne uccide la moglie nel sonno e tenta il suicidio

ASCOLI PICENO - Un nuovo episodio di femminicidio scuote l’Italia. Questa mattina, intorno alle 7, un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie di 45 anni a colpi di coltello mentre dormiva, per poi tentare il suicidio utilizzando la stessa lama. La tragedia si è consumata a Ripaberarda, una frazione del comune di Castignano, in provincia di Ascoli Piceno.

Il dramma familiare

Al momento dell’omicidio, avvenuto all’interno dell’abitazione familiare, erano presenti anche i figli della coppia, che hanno assistito al terribile evento. La donna, colpita ripetutamente, è deceduta sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

L’uomo, che ha cercato di togliersi la vita tagliandosi le vene, è stato soccorso e attualmente si trova ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono stabili, e sarà interrogato dagli inquirenti non appena le sue condizioni lo consentiranno.

Le indagini in corso

Restano ancora ignote le cause che hanno portato all’omicidio. Gli investigatori dei Carabinieri di Ripaberarda, coadiuvati dai colleghi del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, stanno cercando di ricostruire i fatti e il contesto familiare che potrebbe aver preceduto il delitto.

La casa della famiglia è stata posta sotto sequestro, e gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze, comprese quelle dei figli, per fare chiarezza su quanto accaduto.

Un tragico bilancio nel 2024

Questo nuovo caso si aggiunge alla lunga e dolorosa lista di femminicidi registrati nel 2024, un fenomeno che continua a destare preoccupazione e indignazione. I numeri delle donne uccise per mano di partner o ex partner continuano a crescere, sottolineando l’urgenza di interventi strutturali e preventivi per contrastare la violenza di genere.