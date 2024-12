Detroit Gospel Choir per il concerto di Natale a Orsara di Puglia

ORSARA DI PUGLIA – Hanno collaborato con star musicali del calibro di Mariah Carey e Sarah Connor, facendo vibrare al ritmo potente delle loro voci i teatri più prestigiosi e le cattedrali più imponenti di tutta Europa. Il 23 dicembre, alle ore 21, i 10 elementi del Detroit Gospel Choir, tra le formazioni gospel più affermate del mondo, saranno gli assoluti protagonisti del Concerto di Natale nella Chiesa Madre di Orsara di Puglia, dove il gruppo festeggerà i suoi primi 25 anni di storia.“Abbiamo scelto di celebrare il concerto di Natale con uno dei gruppi gospel più apprezzati in assoluto”, dichiara il sindaco Mario Simonelli. Detroit è la culla di questa grande tradizione musicale. Il gruppo si avvale di voci conosciute in tutto il mondo, come quelle di Mr. Raymond Thompson, Shante Abram, Brenda Turner, Dorrey Lin Lyles e Hubert Samut. A caratterizzare la formazione sono il naturale swing, gli arrangiamenti R'n'B ma anche soulful e traditional, le spettacolari coreografie e i virtuosismi vocali che hanno portato il gruppo a cantare nei migliori teatri e nelle cattedrali più prestigiose d’Europa. Lo spirito religioso della cultura afro-americana e la tradizione spiritual si arricchiscono nel gospel fatto di armonie jazz e blues per trasmettere con entusiasmo i valori evangelici a un pubblico che si lascia coinvolgere.