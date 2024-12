Medaglia d’oro ‘Maestro di Oftalmologia’ al prof. Mario Bellizzi

- Nel corso del 103° Congresso Nazionale della Società di Oftalmologia Italiana (SOI), svoltosi recentemente a Roma, è stata conferita al prof. Mario Bellizzi la medaglia d’oro “Maestro di Oftalmologia”. Il prof. Bellizzi, Professore associato di Ottica Fisiopatologica Università degli Studi di Bari, ha ricoperto importanti incarichi professionali e accademici tra cui: coordinatore del Diploma Universitario in Ortottica Università degli Studi di Bari, Direttore della II Unità Operativa Complessa Universitaria di Oftalmologia dell’Azienda Ospedaliera. titolare della Cattedra di Ottica Fisiopatologica, Direttore della Scuola di Specializzazione di Oftalmologia negli anni accademici. Già fondatore e direttore del Centro Interdipartimentale di Posturologia Università degli Studi di Bari. Presidente del Corso di Laurea di Ortottica ed Assistenza Oftalmologica negli anni accademici dal 2002 al 2010 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Bari.Già presidente Consiglio Interclasse CdL Discipline Oto-Oftalmologiche e titolare dell’insegnamento di Ottica Fisiopatologica presso il Consiglio di Laurea di Medicina e Chirurgia Università di Bari. Già docente di ruolo in Malattie dell’Apparato Visivo presso le Scuole di Specializzazione di: Oftalmologia, Pediatria, Neurologia, Neuropsichiatria Infantile ed Allergologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Bari.Insomma una vita dedicata all’attività scientifica, alla didattica, all’assistenza, che continua ancora in privato, e alla cultura oftalmologica a tutto campo. Chi scrive si è avvalso dell’attività professionale del prof. Mario per necessità familiari ed ha trovato sempre la più ampia disponibilità dell’illustre oftalmologo e la risoluzione dei problemi prospettati.Non si può che concordare per il meritato Premio esprimendo le più vive congratulazioni, mie personali e del Giornale di Puglia, all’illustre oftalmologo.