'di San Martino in San Martino - itinerario martiniano in terra di Puglia': incontro culturale sul culto di San Martino al Conservatorio delle Monacelle di Martina Franca

MARTINA FRANCA - Giovedì 12 dicembre 2024 dalle ore 18.15 presso il secolare Conservatorio di Santa Maria della Misericordia di Martina Franca (via Principe Umberto 19) si terrà l’incontro culturale dal titolo “di San Martino in San Martino – itinerario martiniano in terra di Puglia” in occasione della presentazione del volume "La chiesa di San Martino e l'arte da salvare" (quorum edizioni) realizzato dall’Aps Martinus, associazione a cui fa capo il recupero della millenaria chiesa di San Martino sita in Bari Vecchia, riaperta nel 2022 dopo 60 anni di abbandono. Il volume, con contributi di esperti e storici dell’arte e fotografie di Valentina Rosati, mostra le preziose opere, gli antichi affreschi (alcuni risalenti all'XI secolo) e gli elementi artistici e architettonici presenti nella chiesa, rivelandoli volutamente nel loro reale, quanto degradato, stato di conservazione con l’obiettivo di sensibilizzare i lettori a sostenere il restauro degli stessi e renderli partecipi di un’azione comune che, travalicando il senso più concreto del recupero della chiesa, sia una riappropriazione del proprio patrimonio culturale, della propria memoria storica, del proprio passato e delle proprie origini.L’evento realizzato in collaborazione con Aps Liberuomo, Fondazione Caracciolo De Sangro, IISS Leonardo da Vinci Martina Franca e Centro Culturale San Martino, Regione Puglia – ETS prevede i saluti di Carlo Dilonardo (Assessore alla cultura del Comune di Martina Franca), Viviana Fasano (Referente Aps Liberuomo e Fondazione Caracciolo De Sangro), Gerardo Milillo (Presidente Aps Martinus) e gli interventi di Angela Campanella (storica e scrittrice), Antonio Scialpi (già docente di storia e filosofia), Don Franco Semeraro (già rettore della Basilica di San Martino), Luigi Traverso (docente di storia dell’arte IISS Leonardo da Vinci) e Giancarlo Liuzzi (Coordinatore editoriale del volume). Presenta e modera: Grazia Lillo (economista e consigliere comunale di Martina Franca). La serata vedrà la partecipazione scenica degli studenti e delle studentesse dell’IISS Leonardo da Vinci di Martina Franca, indirizzo Liceo Artistico. Ingresso libero.L’evento vuole promuovere anche l’iscrizione del cammino di San Martino di Tours nel Catalogo dei cammini religiosi d’Italia presso il Ministero del turismo.