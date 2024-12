Serie A: il Napoli perde la vetta e concede il bis alla Lazio

Ss Lazio fb

- Dopo il 3-1 rifilato al Napoli nell'ottavo di finale di Coppa Italia, giocato all'Olimpico di Roma il 5 dicembre, la Lazio ha battuto i partenopei anche in campionato nel penultimo posticipo della quindicesima giornata di Serie A, giocato al San Paolo-Diego Maradona nella serata di domenica 8 dicembre 2024. E' il 79' quando, trafiggendo Meret con un diagonale mancino, Isaksen rovina anche la festa per i 65 anni di vita dello Stadio di Fuorigrotta che aprì al calcio il 6 dicembre 1959 con Napoli-Juventus, terminata 2-1 per gli azzurri. Alla luce di questa sua seconda sconfitta interna di questo campionato, il Napoli cede la vetta della classifica all'Atalanta. La Dea era già prima con 34 punti (2 in più degli uomini di Conte), a seguito del 2-1 inflitto al Milan il 6 dicembre 2024.