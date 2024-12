Tanta Puglia nel nuovo e denso tour del Gospel Italian Singers

BARI - I Gospel Italian Singers sono pronti a far vibrare mezza Italia con le loro voci coinvolgenti. Il coro pugliese è pronto a incantare nuovamente il pubblico con un tour ricco di emozioni.Nati a Lucera 13 anni fa dalla passione per la musica che unisce, i Gospel Italian Singers portano sul palco l'energia e la forza della tradizione gospel. Il loro repertorio, un mix tra canti spirituali afroamericani e brani moderni, offre un'esperienza unica di speranza, gioia e spiritualità.Ogni esibizione è un viaggio sonoro, arricchito dalla presenza di una band dal groove irresistibile che, insieme al coro, crea un'armonia travolgente.Diretto dal maestro Francesco Finizio, il gruppo vocale è formato da talenti come Alessia Carelli, Nura Spinazzola, Maria Chiara Leopardi, Adriana Caruso, Miriam Pilla, Eliana Barrasso, Francesco Sassone e Leonardo Russo. A loro si uniscono musicisti di grande spessore come Silvano Finizio al basso e i giovani talenti Carlo Miele al piano e Armando Massariello alla batteria, creando un'alchimia unica sul palco con il supporto audio di Andrea Di Biccari.Per rendere ogni concerto ancora più speciale, i Gospel Italian Singers hanno l'onore di ospitare quest’anno Akemda & Prince Aka, due grandi artisti internazionali che, con le loro voci uniche e il loro carisma, daranno un ulteriore tocco di autenticità e magia. Una produzione di punta dell’associazione Strumenti e Figure di Lucera, i Gospel Italian Singers hanno già registrato un successo straordinario, con un record di 47 concerti in 30 giorni nel 2022, con la special guest internazionale Claudia Marss.Dopo il fortunato tour 2023, sono 40 le date in programma quest’anno che toccheranno diverse regioni: Puglia, con molti appuntamenti in Capitanata, Basilicata, Campania, Marche, Abruzzo, Lazio, Sicilia e Calabria.“Siamo entusiasti di questo nuovo tour. La musica gospel ha il potere di unire le persone e di diffondere un messaggio di speranza e di positività. Non vediamo l'ora di condividere questa gioia con il pubblico”, dichiara Francesco Finizio.I Gospel Italian Singers porteranno la loro musica in piazze, teatri e chiese, creando un'atmosfera unica e indimenticabile. Una delle tappe fisse è l’esibizione al Carcere di Lucera (10 dicembre). Partito il 1° dicembre da Torrremaggiore, il lungo tour ha già toccato Trani e in seguito Buccino (SA), Porto Sant'Elpidio (MC) e San Gennaro Vesuviano (NA). Doppio appuntamento il 13 dicembre con un concerto pomeridiano a Colobraro (MT), seguito da un'esibizione serale a Spinoso (PZ). Il 15 i Gospel Italian Singers saranno a San Salvo (CH), il 17 a Cerignola, il 18 a Teggiano (SA), il 19 a Barletta, il 20 a Piano di Sorrento (NA), il 21 a Monte Sant'Angelo, il 22 a Bernalda. Altro doppio appuntamento il 23 dicembre: la mattina a Castelluccio Valmaggiore e la sera a Lesina. Mentre il giorno di Natale il gruppo si esibirà il pomeriggio a Roseto Valfortore e la sera a Montefalcone (BN).Il 26 dicembre ci saranno due concerti: il pomeriggio a Castelnuovo e la sera a San Severo. Il 27 il pomeriggio a Valentano (VT) e a Onano (VT) la sera. Il 28 dicembre, il coro si sposterà a San Nicandro Garganico nel pomeriggio e a Casalvecchio la sera. Il 29 sarà a Castelpagano (BN), il 30 a Lucera, in Cattedrale. Il nuovo anno inizierà con un doppio concerto a Ischia, seguito da tappe a Praia a Mare e Troia (3 gennaio). Il tour si concluderà in Sicilia, con concerti a Bagheria, Augusta, Gela e Caltanissetta.