Fabrizio Castori batte ancora il Bari

- Il rettangolo del San Nicola di Bari resta un campo vincente per Fabrizio Castori. Il tecnico marchigiano, dopo aver espugnato l'Astronave alla guida del Perugia con lo 0-2 inflitto ai galletti il 28 gennaio 2023 nella gara valida per la 22esima giornata della Serie B 2022-2023, torna a vincere nello stadio barese con il Sudtirol. Applicando l'accortezza tattica che conferma il suo carisma di tecnico esperto della cadetteria, Castori è stato l'artefice dello 0-1 con cui il Sudtirol ha sconfitto il Bari nel pomeriggio di sabato 21 dicembre 2024. Una vittoria che ha consentito alla compagine tirolese di abbandonare il penultimo posto della graduatoria del torneo cadetto e di guadagnare, con 17 punti, la quartultima posizione che la rimette in careggiata nella lotta per non retrocedere in Serie C.