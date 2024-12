Serie C: l'Altamura perde 1-3 contro il Crotone al D' Angelo

L’Altamura perde 1-3 contro il Crotone al “D’ Angelo” nella ventesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo all’11’ il Crotone passa in vantaggio con Tumminello di testa su cross di Giron. Al 19’ i calabresi raddoppiano con Oviszach, conclusione di destro. Al 27’ Leonetti dei pugliesi va vicino al gol. Al 37’ Grande sfiora la rete. Nel secondo tempo al 2’ D’ Amico sbaglia da una posizione favorevole. Al 10’ l’Altamura accorcia le distanze con Minesso, tocco di sinistro su passaggio di Grande. Al 16’ Leonetti dei pugliesi sfiora il pareggio. Al 20’ una girata di destro di Tumminello dei calabresi viene salvata sulla linea di porta da De Santis. Al 25’ Vitale del Crotone di testa colpisce la traversa. Al 31’ il Crotone realizza la terza rete con Tumminello, tocco di sinistro su cross di Spina. Al 38’ Spina dei calabresi va vicino al quarto gol. Al 40’ Bumbu dei pugliesi di destro non inquadra la porta. L’Altamura è quattordicesimo in classifica con 23 punti. Il Crotone è quarto con 32 punti insieme all’ Avellino e al Potenza.