Fabrizio Milone è il nuovo presidente nazionale di Retake

BARI - È Fabrizio Milone, ingegnere meccanico barese, il nuovo presidente nazionale di Retake. La sua nomina è avvenuta nei giorni scorsi, insieme a quella del restante CDA dell’ente del Terzo settore. - È Fabrizio Milone, ingegnere meccanico barese, il nuovo presidente nazionale di Retake. La sua nomina è avvenuta nei giorni scorsi, insieme a quella del restante CDA dell’ente del Terzo settore.





Milone, da oltre dieci anni membro di Retake Bari, è un convinto sostenitore della rivoluzione gentile della cittadinanza attiva e una colonna portante di Retake dal momento del ritorno dall’esperienza (di studio) vissuta all’estero, in Finlandia: un lungo periodo di crescita personale, unita alla consapevolezza del fatto che un mondo più civile e sostenibile, arricchito da un senso di appartenenza verso tutto ciò che è condiviso, sia realmente possibile. Il nuovo presidente è un concentrato di energia, proposte e soluzioni concrete, animato dall’idea la missione dell’organizzazione non si limiti alla cura degli spazi pubblici, ma debba guardare più lontano: ispirare, cioè, cambiamenti concreti e duraturi, alimentando un senso di appartenenza e orgoglio civico.





Le sue capacità organizzative, il costante impegno in prima persona e la radicata abitudine a interfacciarsi con le istituzioni e gli altri attori coinvolti nella cura del territorio rappresentano alcuni dei fattori chiave per la designazione di Fabrizio Milone. Valori, in questo caso, arricchiti da una forte spinta verso l’inclusività, da una significativa attenzione verso le altre esperienze associative e da una marcata tendenza all’armonizzazione nei confronti delle diverse anime che compongono le comunità (quella di Retake e non solo).





A lasciargli il posto è Francesca Elisa Leonelli: una straordinaria, appassionata retaker che ha saputo guidare la galassia Retake – ora diffusa in 57 città, capace di dare vita a 1832 eventi di volontariato all’anno, dotata di sedi e di capacità organizzative complesse - nella fase che ha condotto alla trasformazione della struttura organizzativa e, infine, alla nascita di Fondazione Retake ETS.





Le altre cariche sono: Luisa Fiorese (Vicepresidente), Antonietta Parente (Segretario), Gabriele Discepoli (Tesoriere).





I consiglieri sono Alessandra Laghezza (Taranto), Marco D’Amico (Palermo), Antonino Battaglia (Roma), insieme a Cristiano Tancredi (Roma) e Lorenzo Ciociola (Buccinasco).





Presidente onorario di Retake Ets è Rebecca Spitzmiller.





Al vertice arriva un gruppo coeso e già affiatato, pronto per portare avanti il lavoro avviato e accompagnare Retake in una fase ancora più sfidante e ricca di opportunità di sviluppo.





"Sogno un futuro in cui Retake sia una fonte di ispirazione per creare città migliori, pezzo dopo pezzo. Solo attraverso una ‘rivoluzione gentile’, fatta di piccoli ma significativi gesti collettivi, possiamo trasformare i nostri tessuti urbani e restituire dignità e bellezza agli spazi che viviamo ogni giorno. Condividendo le nostre esperienze possiamo davvero incidere sulla comunità e provare a combattere contro il degrado della società e la crisi climatica. Grazie, e sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso con tutti voi" dichiara Fabrizio Milone, nuovo presidente di Retake.





"Ci tengo a ringraziare tutti, specialmente della fiducia incondizionata ricevuta fin dall’inizio di quest’avventura. Quello di questi anni è stato un viaggio intenso, che non ha fatto che accrescere ulteriormente la mia passione per la galassia Retake. È stato un onore rappresentarla a livello nazionale: il moto perpetuo che ci anima non si arresta, ci aspettano tanti altri traguardi da raggiungere!" commenta Francesca Elisa Leonelli, presidente uscente di Retake.