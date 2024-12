Ostuni, 'Una Valle di Libri in Masseria': giovedì 12 dicembre secondo appuntamento con Sergio Rizzo

L’evento, ideato dall’associazione Una Valle di Libri, si svolgerà il 12 dicembre 2024 alle ore 18.30 a Masseria Traetta Exclusive.





OSTUNI (BR) - Dopo il successo del primo appuntamento con Pupi Avati, torna per il format "Una Valle di Libri in Masseria", ospite della seconda serata della kermesse Sergio Rizzo, che presenterà il libro "Io So Io – Come i politici sono tornati ad essere intoccabili" (Ed. Solferino). Giornalista, Rizzo, ha lavorato in particolare per il "Corriere della Sera". Nel 2007 ha pubblicato La casta (scritto con Gian Antonio Stella ed edito da Rizzoli), che con oltre 1.200.000 di copie vendute e ben 22 edizioni è stato uno dei libri di maggior successo del 2007.





L’evento è realizzato dall’associazione "Una Valle di Libri" che dal 2020 si occupa di promozione della cultura nei comuni della Valle d’Itria. "Il progetto si inserisce nel percorso intrapreso dalla nostra associazione nel 2020 – afferma Flavio Cellie, presidente dell’associazione Una Valle di Libri – con l’obiettivo di destagionalizzare l’offerta culturale anche nei mesi invernali, valorizzando i luoghi simbolo del nostro territorio come, in questo caso, le masserie. Ringrazio la proprietà di Masseria Traetta e il direttore Giuseppe Primicerio per averci aperto le porte a eventi culturali di così alto livello". La rassegna proseguirà il 16 dicembre con Vittorio Sgarbi che terrà una lectio magistralis su "Arte e Fascismo", altri appuntamenti si svolgeranno tra gennaio e febbraio e verranno resi noti dall’organizzazione subito dopo le festività natalizie.





L’evento, a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria tramite il sito www.unavalledilibri.it, è organizzato dall’associazione Una Valle di Libri, con il patrocinio del Comune di Ostuni e della Regione Puglia.





Il progetto è reso possibile grazie al sostegno della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, Fiume (liquori e sciroppi), Telcom – Vasar, Pace Gioielli e Masseria Traetta. Tra i partner figurano Ceramiche Carella, Todo Modo, Hotel La Terra, Ostuni Touring, Pugliarello, Typicus, RH Rent e RentBeat. Media Partner: ApuliaTv, Radio CBSN e OstuniNotizie.





Il festival si inserisce nel percorso culturale che l’associazione Una Valle di Libri sta sviluppando per celebrare i trent’anni di Un’emozione chiamata libro, anniversario che sarà festeggiato nel 2025 con una serie di eventi culturali nella Città Bianca.





Per quel che riguarda il libro, Sergio Rizzo torna sul luogo del delitto de La casta (il bestseller scritto insieme a Gian Antonio Stella) con una nuova requisitoria impietosa contro il mondo degli intoccabili, sordo a ogni richiesta di trasparenza, responsabilità e cambiamento. Un ministro con 83 persone di staff. Un altro che fa visita al quasi suocero incarcerato il giorno dopo che questi è finito dietro le sbarre. E un governo dove il conflitto d’interessi è di nuovo la regola e per cui le critiche sono reato di lesa maestà. Tutto questo mentre il Parlamento accoglie senza battere ciglio i pregiudicati, e troppo spesso dimentica che la Costituzione impone a chi «sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore», e mentre affiorano venature nostalgiche di un passato che mette in dubbio le stesse radici della nostra Carta. Il degrado di una classe politica con la credibilità compromessa, e il suo distacco dalla società civile, sembrano inarrestabili. I partiti sono ridotti a macchine di potere e clientela. La logica del clan domina ovunque alla faccia di preparazione e merito, senza riguardo per le istituzioni. Né il taglio dei seggi alle Camere ha migliorato le cose. Nonostante il 36,5 per cento di onorevoli in meno, spendiamo come prima. Il finanziamento ai gruppi politici è rimasto invariato e ogni deputato e senatore costa oggi alla collettività un terzo in più. Le due Camere appaiono invecchiate di cinque anni, piene di incompetenti e con ancora meno donne: dice tutto la regola non scritta per cui molti eletti anziché pagare i collaboratori devono girare quei soldi ai partiti in debito d’ossigeno. Che si arrangiano come possono, talvolta con metodi discutibili.





