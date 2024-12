Fasano, la Farmacia della Selva inaugura la sua Little Free Library: un nuovo spazio per la cultura e la socialità

FASANO - La Farmacia della Selva si evolve, andando oltre il suo ruolo tradizionale, e apre un nuovo capitolo dedicato alla cultura e alla condivisione. Oggi è stata inaugurata una "Little Free Library", una libreria sociale situata proprio di fronte alla farmacia, accessibile a chiunque e in qualsiasi orario.L’iniziativa, presentata oggi alle ore 12.00, nasce con un obiettivo ben preciso: rafforzare i legami con la comunità locale e promuovere la passione per la lettura. "Questa attività – spiega il responsabile della Farmacia della Selva – fa parte di un percorso evolutivo che mira a trasformare la farmacia da semplice esercizio commerciale a luogo di socialità. La libreria sociale consente a tutti di scambiare libri, lasciando quelli già letti e prendendone di nuovi, creando così un circolo virtuoso di cultura e condivisione".L’iniziativa riflette un desiderio profondo di offrire al territorio un punto di incontro che vada oltre il semplice acquisto di farmaci. La Little Free Library rappresenta un invito alla partecipazione attiva, stimolando la curiosità e la voglia di condividere storie e saperi tra residenti e visitatori.La Farmacia della Selva, che resta aperta tutti i giorni della settimana, si conferma così un presidio non solo per la salute fisica, ma anche per il benessere culturale e sociale della comunità. Un piccolo gesto, quello di scambiare libri, che può creare grandi opportunità di connessione e arricchimento reciproco.Non resta che augurare a tutti buona lettura e invitare a partecipare a questa nuova esperienza, che promette di avvicinare ancora di più le persone nel nome della cultura.