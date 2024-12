Nuove adesioni alla Lega a Fasano, il gruppo civico 'La Casa del Cittadino' si unisce al partito

- "La Segreteria Provinciale della Lega è orgogliosa di annunciare l’ingresso nel partito del gruppo civico 'La Casa del Cittadino'. Questo gruppo, già protagonista delle ultime elezioni comunali di Fasano con una propria lista, è storicamente radicato nell’area del centrodestra locale. Un ringraziamento speciale è rivolto al gruppo dirigente comunale di Fasano e alla Segreteria Cittadina per l’impegno profuso e il continuo supporto. Insieme, lavoreremo per riorganizzare e rilanciare il partito sul territorio, con uno sguardo strategico ai prossimi appuntamenti elettorali" si legge in una nota stampa a cura del segretario della provincia di Brindisi della Lega, Sen. Vittorio Zizza.