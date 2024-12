Pinuccio porta in scena i paradossi dei social con lo spettacolo ‘Non mi trovo’ al Teatro Radar

BARI - La Stagione ‘Attraversamenti’ 2024.25 del Teatro Radar di Monopoli si arricchisce con una performance che promette di divertire e far riflettere. Sabato 21 dicembre, alle ore 21:00, il palco del teatro in via Magenta 71 si trasformerà in un’aula di tribunale per accogliere lo spettacolo ‘Non mi trovo’, firmato e interpretato dal comico e giornalista Alessio Giannone, meglio conosciuto come Pinuccio.

Un processo surreale al mondo contemporaneo

Con il suo stile unico, Pinuccio si ritrova imputato in un processo surreale dove la richiesta principale è la condanna per essere “inadeguato al mondo contemporaneo”. Monologhi satirici, sketch irresistibili e interazioni con il pubblico scandiranno un racconto che affronta i paradossi della vita moderna e dei social media.

Pinuccio, noto per le sue celebri telefonate satiriche che hanno conquistato il pubblico sui social, utilizza la scena come un’occasione per riflettere sul modo in cui la tecnologia e i social hanno cambiato profondamente le dinamiche personali e sociali. Con ironia e acutezza, lo spettacolo esplora i lati positivi e negativi della connessione virtuale, offrendo uno sguardo critico e divertente su una realtà sempre più dominata dagli schermi.

Un giudice d’eccezione e una condanna desiderata

Ad affiancare Pinuccio, la voce iconica di ‘Sabino’, che veste i panni del giudice di questo stravagante tribunale. In un finale altrettanto ironico, l’imputato non chiederà l’assoluzione, ma una condanna che gli consenta di evadere dal mondo digitale: una “reclusione” simbolica che giustifichi l’impossibilità di usare smartphone e connessione internet.

Biglietti e informazioni

‘Non mi trovo’ è parte della programmazione ‘oro’ della stagione 2024.25 Attraversamenti, che include anche spettacoli come Vasame, Anna Cappelli, Trappola per topi, Quando le stelle caddero nel fiume, La lupa e Premiata pasticceria Bellavista.

Biglietti : Platea: 28 euro Galleria: 25 euro Abbonamenti disponibili per i 7 spettacoli della stagione e il BOT (Buono ordinario teatro), che include i 4 spettacoli della programmazione ‘borgogna’.

:

I biglietti possono essere acquistati presso il botteghino del Teatro Radar (via Magenta 71, aperto dal martedì al venerdì, dalle 17:00 alle 19:00) oppure online sul circuito Vivaticket.com.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 335 756 47 88 o inviare una mail a info@teatroradar.it.

Una stagione da vivere

La stagione 2024.25 del Teatro Radar, organizzata da Teatri di Bari, è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli. Un appuntamento imperdibile per scoprire, con una risata, quanto siamo davvero dipendenti dal mondo digitale.