'Festa a Casu', per quattro giorni Nardò Capitale del formaggio salentino

Torna stasera in piazza Salandra l’atteso evento, tra gastronomia, musica e animazione





NARDO' (LE) - Torna stasera in piazza Salandra Festa a Casu, un’edizione natalizia dell’ormai collaudata festa del formaggio salentino. Da oggi sino a lunedì 30 dicembre (ogni sera, a partire dalle ore 19) sapori, tradizioni e musica caratterizzeranno il "cuore" della città per un evento in onore soprattutto del variegato universo dei formaggi e di tutti i prodotti caseari prodotti sul territorio. Attraverso gli stand di diversi produttori locali, sarà possibile immergersi nel gusto di un alimento tra i più buoni e diffusi sulla nostra tavola e anche tra i più attrezzati da chi visita il Salento.





Accanto al formaggio sarà possibile degustare altri piatti tipici di Nardò e del Salento, offerti dalle attività enogastronomiche del centro storico, e non mancherà l’artigianato "solidale", l’animazione per bambini e la musica dal vivo. Quindi, appuntamento in piazza a partire da stasera con il formaggio ricotta, la ricotta, il caciocavallo, ma anche con la puccia, il capocollo, i frittini, le pettole, le polpette, i pezzetti, lu purpu a pignatu e infine le gallette salentine, le zeppole con crema, le confetture e il vin brulè. Per quanto riguarda la musica, questa sera si esibiranno gli Yuts and Culture (afrobeat, reggae e hip-hop), domani sera, sabato 28 dicembre, i Tv Color (trash&roll), dopodomani, domenica 29 dicembre, l’animazione per bambini del Tappeto Volante (dalle ore 17), infine lunedì 30 dicembre i FuoriCorso&Co. (pop italiano e internazionale). Insomma, buon cibo, calore e l’inconfondibile atmosfera natalizia.





Festa a Casu è un progetto del Comune di Nardò, realizzato con il contributo del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale della Regione Puglia. Con il coordinamento del consigliere delegato alle Attività produttive e allo Spettacolo Lelè Manieri e del consigliere delegato al Centro storico Carlo Benegiamo.