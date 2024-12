Filomena Marino, in arte Malena: "Ho detto addio al porno, sogno un amore vero e puro"

BARI - Filomena Marino, ex pornostar conosciuta con il nome d'arte di Malena, torna a parlare della sua decisione di abbandonare il mondo del porno in un'intervista esclusiva per Storie di donne al bivio, condotta da Monica Setta. L'intervista tocca temi profondi e intimi della sua vita, tra cui la proposta di Rocco Siffredi, che ha cercato di convincerla a tornare nel settore.

"Rocco mi ha mandato un video messaggio perché dice che non gli rispondo al telefono. Mi rivuole nel porno, ma ormai ho detto addio a quel mondo, a cui ho dato moltissimo", racconta Malena. "Ho avuto sul set fino a 150 uomini, ho fatto l'amore anche dieci ore al giorno. Ma da quando mia madre si è ammalata di tumore, ho un solo sogno: tornare vergine e sposare un vero amore."

La decisione di lasciare l'industria pornografica, che l'ha vista protagonista per anni, è legata a una riflessione profonda sulla sua vita e sulle priorità che sono cambiate dopo la malattia della madre. "Tra la vita da pornostar e la famiglia, ho scelto mia madre", afferma Malena, spiegando che non si è mai pentita della sua scelta. “Fare la pornostar è difficilissimo. Devi essere pronta a tutto, ti devi sdoppiare”, aggiunge, evidenziando le difficoltà e i sacrifici legati a quel mondo.

Malena confessa anche che, sebbene sul set abbia avuto molte esperienze intime, nella vita reale ha avuto solo quattro uomini. "Davanti alla macchina da presa ho fatto di tutto, anche hard core, ma nella vita privata la mia visione dell'amore è cambiata. Oggi, vorrei fare un'operazione per tornare vergine e ricominciare una vita completamente diversa, dove l’amore non è fisico, ma è puro cuore."

Inoltre, Malena smentisce le voci che l'hanno associata a un possibile ingresso nel convento. "Hanno scritto che volevo prendere i voti, ma non è mai stato il mio obiettivo. Da bambina ero molto religiosa, ma non ho mai pensato di fare la suora laica. Piuttosto, mi immagino madre e moglie di un uomo che mi ami davvero."

Filomena Marino conclude sottolineando quanto, finora, molti uomini l'abbiano solo "usata" e come questa esperienza l'abbia segnata profondamente. "Rocco Siffredi lo sa bene", dice con determinazione, facendo intendere che il suo passato, per quanto intenso e significativo, è ormai lontano. Ora, la sua ricerca è orientata verso un amore vero, lontano dal mondo dello spettacolo e dalla sua carriera precedente.

La sua scelta di lasciare il porno e il suo desiderio di ricominciare una vita diversa sono un forte messaggio di cambiamento, di rinascita e di speranza per tutte le donne che, come lei, decidono di cambiare rotta e riscrivere la propria storia.