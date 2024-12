Allerta gialla per rischio vento in Puglia dal 21 dicembre 2024

BARI - A partire dalle ore 00:00 di venerdì 21 dicembre 2024 e per le successive 20 ore, la Puglia sarà interessata da forti venti da nord-ovest, che tenderanno a attenuarsi nel corso della giornata. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio vento su tutta la regione, invitando la popolazione a prestare attenzione alle possibili situazioni di disagio derivanti dall’intensificazione del vento.

Secondo le previsioni, i venti saranno forti e potranno raggiungere intensità burrascosa, con conseguenti effetti su strutture, piante e possibili disagi nei trasporti. Si raccomanda prudenza, in particolare per le attività all'aperto e per la circolazione stradale, che potrebbe essere influenzata dalla forza dei venti.