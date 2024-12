Bari, firmato contratto di comodato d’uso tra Comune e Fiera del Levante di un’area parcheggio a San Cataldo

BARI - È stato firmato questa mattina il contratto di comodato d’uso gratuito tra Comune di Bari ed Ente Autonomo Fiera del Levante di un’area di 6.000 metri quadri in via Adriatico, che sarà adibita a parcheggio di quartiere al servizio di San Cataldo. Alla firma sono intervenuti la presidente della Fiera del Levante Simonetta Lorusso. l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi e il direttore della Ripartizione IVOP del Comune di Bari Claudio Laricchia,La Fiera è proprietaria dell’area di via Adriatico, il cui ingresso è situato tra l’ex CTO e l’ingresso monumentale dell’Ente. Lo spazio, esteso per 6.000 metri quadri, sarà ceduto in comodato d’uso gratuito al Comune di Bari. L’obiettivo è realizzarvi un parcheggio di quartiere con 160 posti auto a disposizione di San Cataldo dai primi mesi del 2025, per recuperare i 95 stalli persi con i lavori di riqualificazione e pedonalizzazione del waterfront. Un provvedimento adottato per ridurre al minimo i disagi per i residenti e per garantire una migliore fruizione della zona nella prossima stagione turistico balneare.L’area oggetto del contratto è inserita nel “Masterplan della viabilità della Fiera del Levante”, che entro il 2027 migliorerà l’accessibilità della Fiera. Nelle more dell’avvio dei cantieri - che riguarderanno l’intera viabilità e che prevedono anche la realizzazione di un nuovo parcheggio - una parte della superficie interessata dal Masterplan (circa 6.000 metri quadri) sarà subito messa a disposizione della città e del quartiere Marconi, dopo interventi di pulizia e manutenzione a carico del Comune di Bari, ente comodatario nel contratto firmato oggi. Il Comune si impegna, infatti, per il periodo di comodato d’uso gratuito (tre anni, prorogabili) a riqualificare e gestire l’area esistente, sostenendone le spese di elettricità. Al Comune spetta inoltre la manutenzione, sia per la parte impiantistica sia per l’area parcheggio, e l’installazione della recinzione di separazione con gli spazi non inclusi nel contratto, garantendo comunque la servitù di passaggio pedonale per i dipendenti e gli utenti della Fiera.“Onoriamo un impegno preso dal sindaco Vito Leccese con i residenti e i tanti che, soprattutto nei mesi estivi, frequentano il quartiere San Cataldo - ha dichiarato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi -. Un rione che con la pedonalizzazione diventerà sempre più attrattivo, motivo per cui è giusto dare ai residenti la serenità di poter fruire di una nuova area destinata al parcheggio delle automobili”.“Con il Comune stiamo portando avanti un interessante incontro di idee per tutta l’area della Fiera - ha commentato la presidente Simonetta Lorusso -. Questo è il primo passo di un piccolo, grande accordo nell’interesse dei cittadini e della Fiera. Mi auguro fortemente che quello che si sta avviando possa essere solo l’inizio di una proficua collaborazione tra l’Ente Fiera e il Comune di Bari, per potere migliorare sempre più tutta quest’area, assolutamente fondamentale per lo sviluppo della città”.