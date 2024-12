Fischi e noia al San Siro: Milan-Genoa finisce 0-0, tifosi delusi nella serata dei 125 anni

Ac Milan Fb

PIERO CHIMENTI - Il posticipo serale tra Milan e Genoa termina senza reti, con uno scialbo 0-0 che rovina la festa per i 125 anni del club rossonero. La delusione dei tifosi si è fatta sentire chiaramente: una bordata di fischi ha accompagnato i giocatori del Milan all’uscita dal campo, sottolineando l’insoddisfazione per una prestazione sottotono.

Primo tempo: spettacolo assente

La gara, giocata davanti a un pubblico accorso per celebrare il prestigioso anniversario del Diavolo, ha regalato pochissime emozioni. I rossoneri hanno faticato a creare occasioni, mentre il Genoa si è concentrato soprattutto sulla fase difensiva, bloccando ogni iniziativa offensiva avversaria. Nessuna conclusione in porta degna di nota nei primi 45 minuti, con ritmi bassi e poca intensità.

Ripresa: una traversa e pochi brividi

Nel secondo tempo, il Milan prova a scuotersi e si avvicina al gol con un tiro potente di Morata, che però si stampa sulla traversa. Il Genoa, dal canto suo, non si è limitato a difendersi, cercando di sfruttare qualche occasione per impensierire il portiere rossonero Maignan, senza però riuscire a concretizzare.

Tifosi delusi nella serata celebrativa

L’atteggiamento poco incisivo del Milan e la scarsa qualità del gioco hanno finito per esasperare il pubblico del San Siro, che si aspettava ben altro spettacolo per una serata dal significato storico. La festa per i 125 anni di storia del club è stata così offuscata da una prestazione incolore, che ha suscitato critiche e malumori.

Con questo pareggio, il Milan perde l’occasione di risalire la classifica, mentre il Genoa porta a casa un punto prezioso che premia la solidità difensiva della squadra.