Napoli, pedone barese investito da uno scooter muore in ospedale: è la 26ª vittima della strada nel 2024

NAPOLI - Un uomo di 75 anni, originario di Bari ma residente in Francia, ha perso la vita a Napoli dopo essere stato investito ieri sera da uno scooter mentre attraversava la strada. L’anziano, in vacanza nel capoluogo partenopeo insieme alla moglie e a una nipote, è stato travolto da un Honda SH300 guidato da un giovane di 21 anni.

L’incidente

Il tragico episodio è avvenuto nella serata di ieri. Subito dopo l’investimento, il pedone è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in condizioni critiche all’ospedale Cardarelli, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, l’uomo è deceduto questa mattina a causa delle gravi lesioni riportate.

Conseguenze e indagini

Il motociclista, un ventunenne, è stato sottoposto al ritiro della patente. Sono in corso accertamenti per verificare se il giovane fosse sotto l’effetto di sostanze o in stato di alterazione al momento dell’incidente. Il veicolo è stato sequestrato, e la Polizia Locale, attraverso il reparto di infortunistica stradale, sta conducendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.