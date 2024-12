Foggia, ai Cambridge Preparation Centres Awards premiata con il primo posto un’insegnante dell’Istituto Marcelline

FOGGIA - L’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline di Foggia è orgoglioso di annunciare che la Prof.ssa Valentina Matone è stata selezionata tra centinaia di insegnanti di lingua inglese e ha conquistato il primo posto nella categoria "English Teacher who Makes a Difference" (Insegnante di Inglese che fa la differenza) ai prestigiosi Cambridge Preparation Centres Awards il 20 novembre 2024 nella splendida cornice di Villa Wolkonsky, residenza dell’Ambasciatore del Regno Unito a Roma.L’evento, promosso da Cambridge University Press & Assessment e dall’Università di Cambridge, premia ogni anno i docenti che si distinguono per il loro impatto positivo nella vita degli studenti, incarnando valori fondamentali come inclusione, innovazione, empowerment e l’incrollabile fiducia nell’educazione come motore di progresso sociale.La motivazione del premio è particolarmente significativa e racconta un percorso professionale dedicato all’educazione e alla lingua inglese. Per la Prof.ssa Valentina Matone, infatti, Cambridge Assessment rappresenta un "lifelong journey": sin da studentessa, presso lo stesso Istituto Marcelline, dove oggi lavora, ha intrapreso il percorso delle certificazioni linguistiche facendo sua la filosofia Cambridge, ovvero fare dell’inglese una straordinaria opportunità di vita e un prezioso strumento per il futuro dei suoi studenti. Dopo aver completato il proprio percorso di studi al Liceo Linguistico dell’Istituto Marcelline, essersi laureata all’Università Ca’ Foscari di Venezia ed aver soggiornato per lunghi periodi all’estero, la Prof.ssa Matone ha ottenuto la prestigiosa certificazione Cambridge CELTA ed ha proseguito la sua formazione diventando anche Cambridge Speaking Examiner, portando così in classe una combinazione unica di esperienza didattica e visione strategica per il successo formativo dei suoi allievi. Gli studenti non solo raggiungono ottimi risultati negli esami Cambridge, ma sviluppano una relazione di fiducia e continuità con la lingua inglese al punto che anche coloro che sono in uscita, una volta concluso il ciclo scolastico dal nido alla scuola secondaria di primo grado, scelgono di continuare a prepararsi con lei. Questo approccio è perfettamente in linea con la mission dell’Istituto Marcelline, che forma i propri alunni curando cuore e mente, offrendo loro un clima favorevole all’apprendimento e gli strumenti concreti per affrontare le sfide del futuro con consapevolezza e competenza."Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a Cambridge University Press & Assessment per questo prestigioso riconoscimento e per aver creato una comunità didattica motivante e fondata su solidi valori. Questo premio non è solo mio, ma è il riflesso del meraviglioso contesto dell’Istituto Marcelline che mi ha formato come persona e che oggi ho il privilegio di rappresentare come insegnante,” ha dichiarato la Prof.ssa Matone.“Credo fermamente che l’educazione sia il motore del cambiamento, capace di creare cittadini consapevoli e responsabili per costruire una società più giusta e, in particolare, lo studio dell’inglese e delle lingue straniere penso svolga un ruolo fondamentale in questa tensione al bello. Non è solo acquisizione di parole, ma è un arricchimento culturale senza pari con una ricaduta positiva su tutto il processo di apprendimento di uno studente. Sono molto grata a Cambridge per aver dato voce alle storie di chi, ogni giorno, lavora per fare la differenza. Ringrazio per il supporto e la fiducia con cui promuovono la mia professionalità e quella di tutti i docenti la mia Preside, Prof.ssa Stefania Tetta, la Superiora Generale delle Suore di Santa Marcellina, Madre Cristina Lombardi, e tutta la Congregazione, la Legale Rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue Marcelline, Suor Anna Monia Alfieri, che da anni lavora in maniera esemplare per promuovere la libertà di scelta educativa e per questo è stata insignita dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di “Cavaliere Ordine al merito della Repubblica Italiana. Last but not least, ringrazio il Centro d’Esame IT313, The British School Termoli”.All’evento hanno presenziato anche Kassim Ramji (Console Generale del Regno Unito a Milano), Gisella Langè (Consigliera del Ministero dell’Istruzione e del Merito) e Stephen Sprague, (Presidente della British Chamber of Commerce for Italy), testimoniando come l’inglese continui ad avere un ruolo primario nel commercio, nelle relazioni internazionali e nel mondo digitale.